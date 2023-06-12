Катастрофа на Каховской ГЭС нанесла ущерб в более 1,5 млрд евро

Катастрофа на Каховской ГЭС уже нанесла ущерб в более полутора миллиардов евро. Об этом заявил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Сумма была озвучена на выездном заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и охраны природы.

По словам Прокудина, на данный момент затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной для использования, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух суток.

Украинские власти ведут постоянный мониторинг как состояния воды, так и эпидемиологической ситуации в затопленных регионах. Предпринимаются усилия по эвакуации жителей и снабжению чистой питьевой водой тех, кто остаётся в зоне катастрофы. В срочном порядке бурятся новые артезианские скважины, - сообщил Прокудин.

Одним из важных вопросов является сдерживание цен на продающуюся питьевую воду. "Никто не имеет права наживаться на чужом горе", - сказал глава администрации.