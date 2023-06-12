Катастрофа на Каховской ГЭС нанесла ущерб в более 1,5 млрд евро

Катастрофа на Каховской ГЭС уже нанесла ущерб в более полутора миллиардов евро. Об этом заявил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Сумма была озвучена на выездном заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и охраны природы.
По словам Прокудина, на данный момент затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной для использования, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух суток.
Украинские власти ведут постоянный мониторинг как состояния воды, так и эпидемиологической ситуации в затопленных регионах. Предпринимаются усилия по эвакуации жителей и снабжению чистой питьевой водой тех, кто остаётся в зоне катастрофы. В срочном порядке бурятся новые артезианские скважины, - сообщил Прокудин.
Одним из важных вопросов является сдерживание цен на продающуюся питьевую воду. "Никто не имеет права наживаться на чужом горе", - сказал глава администрации.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – подконтрольный России левый берег. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплено более 50 населенных пунктов.
- Экологи предупреждают, что в затопившую Херсонскую область воду, помимо бытового мусора и отходов канализации, попало множество вредных веществ. Вода размыла кладбища и скотомогильники. В неё попали бензин и дизельное топливо со смытых бензоколонок, машинное масло и мазут из разрушенного машинного зала Каховской ГЭС, скапливавшиеся на дне Днепра токсичные промышленные отходы, трупы погибших животных. Всё это может в ближайшее время привести к экологической катастрофе.
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