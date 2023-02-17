Завербованных на войну заключённых помиловали указами Путина

Заключенных, которых завербовали в "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине, освободили от дальнейшего отбывания наказания на основании неопубликованных указов Владимира Путина о помиловании. Об этом рассказал журналист Андрей Захаров, который получил эту информацию из базы Федерального интегрированного банка данных МВД России (ИБД-Ф) .

В системе ИБД-Ф хранятся данные о том, по каким статьям был осужден человек, даты начала отбывания наказания и окончания, а также причины его освобождения. Захаров уточнил, что информацию из базы получил от человека, имеющего доступ к ней.

По словам журналиста, он заметил двух заключённых на видео с основателем и спонсором "ЧВК Вагнера", близким к Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Благодаря ИБД-Ф Захаров выяснил, что одного из них осудили за убийство, а другого за разбойное нападение. У обоих в базе (скриншоты есть в телеграм-канале Захарова) стоит пометка "Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента "О помиловании"" от 6 июля 2022 года.

При этом на порталах с открытым доступом этого документа нет, а ближайшие к нему по дате публикации указы Путина выложены 5 и 8 июля. По подсчетам Захарова, согласно номерам документов, между ними есть ещё пять неопубликованных.

С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Однако как это оформляется юридически, не сообщалось.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что формально заключенных освобождают ещё до того, как их вывозят из колоний для участия в боевых действиях. В то же время основатель и спонсор "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин ранее говорил, что осуждённые были помилованы уже на фронте.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа российских заключённых – около 20 человек, завербованных "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. По его словам, с них сняли все судимости.

В конце января в Кремле заявили, что указы президента России о помиловании заключенных, завербованных для участия в войне в Украине, засекречены, но "вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".