Член СПЧ рассказала, как освобождали завербованных на войну заключённых

Журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачёва рассказала РИА Новости, как осуществлялась юридическая процедура освобождения и помилования заключённых, завербованных "ЧВК Вагнера" для участия в боевых действиях в Украине. По её словам, приказы об освобождении и указы президента о помиловании были оформлены в соостветствии с законом, но не публиковались, поскольку составляли государственную тайну.

Меркачёва также заявила, что самих этих документов у неё нет, но родственники бывших заключённых подтвердили ей, что у них они имеются. Она не уточнила, видела ли она документы своими глазами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже сообщил, что помилование осуществляется строго по закону.

Ранее многие журналисты и правозащитники обращали внимание на то, что завербованные заключённые переводятся в лагеря боевой подготовки по обычному тюремному этапу, и непонятно, на каком основании они освобождаются из мест лишения свободы.

Глава правозащитного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова выразила сомнение в том, что справки об освобождении и помиловании, которые якобы получают заключённые, могут быть действительны. Она подчеркнула, что помилование - длительный процесс, который начинается с регионального уровня и заканчивается указом президента, но, по её сведениям, региональные общественные палаты никаких прошений о помиловании не рассматривали. Соответствующие указы президента тоже не были опубликованы в открытом доступе.