Член СПЧ рассказала, как освобождали завербованных на войну заключённых

Журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачёва рассказала РИА Новости, как осуществлялась юридическая процедура освобождения и помилования заключённых, завербованных "ЧВК Вагнера" для участия в боевых действиях в Украине. По её словам, приказы об освобождении и указы президента о помиловании были оформлены в соостветствии с законом, но не публиковались, поскольку составляли государственную тайну.
Меркачёва также заявила, что самих этих документов у неё нет, но родственники бывших заключённых подтвердили ей, что у них они имеются. Она не уточнила, видела ли она документы своими глазами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже сообщил, что помилование осуществляется строго по закону.
Ранее многие журналисты и правозащитники обращали внимание на то, что завербованные заключённые переводятся в лагеря боевой подготовки по обычному тюремному этапу, и непонятно, на каком основании они освобождаются из мест лишения свободы.
Глава правозащитного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова выразила сомнение в том, что справки об освобождении и помиловании, которые якобы получают заключённые, могут быть действительны. Она подчеркнула, что помилование - длительный процесс, который начинается с регионального уровня и заканчивается указом президента, но, по её сведениям, региональные общественные палаты никаких прошений о помиловании не рассматривали. Соответствующие указы президента тоже не были опубликованы в открытом доступе.
- В августе 2022 года стало известно, что участвующая в войне с Украиной "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои формирования российских заключённых. Осуждённым предлагают помилование спустя полгода службы и денежные выплаты. В вербовке участвует приближенный к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, который в сентябре признал свою причастность к созданию ЧВК. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых.
- 5 января Пригожин объявил, что первая группа заключённых, завербованных "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. По его словам, с заключённых сняли все судимости.
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