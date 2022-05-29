Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Завершено следствие по делу убитого дочерьми Михаила Хачатуряна

Сёстры Крестина и Мария Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме насильственных действий сексуального характера и истязаний, в обвинение добавлена новая статья - о распространении порнографических материалов.

Теперь с делом должны ознакомиться адвокаты убитого, после чего оно должно быть передано в суд. Адвокаты сестёр Хачатурян с делом уже ознакомились.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Их обвинили в убийстве. Свою вину они не признали. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Сейчас дело сестёр Хачатурян находится на доследовании. Уголовное дело против Михаила Хачатуряна было заведено в марте 2020 года. Как ранее говорили адвокаты сестёр, они рассчитывают на то, что в случае, если отец будет признан виновным, это станет доказательством того, что сёстры, убивая его, находились в состоянии необходимой обороны - что освободит их от ответственности.

Ранее экспертиза Института судебной психиатрии имени Сербского пришла к выводу, что Михаил Хачатурян жестоко обращался со своими дочерьми и насиловал их. Каждая из сестёр с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения из-за действий отца, а младшая сестра, как считают эксперты на момент убийства в 2018 году была в невменяемом состоянии.

Родственники Хачатуряна утверждали, что девушки всё выдумали, так как страдают расстройством сексуальной сферы. Как сообщает ТАСС, его адвокаты по-прежнему настаивают на его невиновности по всем обвинениям.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG