Зависимые независимые. Как судей лишают остатков самостоятельности

Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную думу. Если его примут, постановления Пленума Верховного суда, которые пока носят, скорее, рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей.

Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного Суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов – в недавнем прошлом генпрокурор России - привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли Пленума и Президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.

К чему приведет идея сделать позиции Верховного суда России обязательными для нижестоящих судов, обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым и доктором юридических наук, профессором Свободного университета Ириной Алебастровой.

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