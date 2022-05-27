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CNN: юристы обвинили Россию в геноциде украинского народа

Улица Харькова

Действия России на территории Украины дают достаточно оснований для вывода о том, что Москва подстрекает к геноциду и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа. Об этом говорится в первом независимом отчёте о вероятном геноциде украинцев. Документ подготовлен американским аналитическим центром New Lines Institute for Strategy and Policy и канадским Центром по правам человека имени Рауля Валленберга, сообщает CNN.

В составлении доклада участвовали 30 ведущих юристов и экспертов по геноциду. Они указали, что Россия нарушила нескольких статей Конвенции ООН. В качестве доказательств составители предоставили примеры массовых убийств мирных жителей, насильственных депортаций и антиукраинской риторики, используемой высшими должностными лицами России.

Копии доклада получат парламенты, правительства и международные организации по всему миру.

О возможном геноциде украинцев стали говорить после отхода российских войск из пригородов Киева. Украинские власти и журналисты сообщили, в частности, о множестве погибших, телах на улицах и о братской могиле с десятками захороненных в Буче. В том числе были найдены и убитые со связанными руками.

Власти Украины и стран Запада обвинили российских военнослужащих в военных преступлениях.

Минобороны России назвало фотографии и видеоматериалы с убитыми мирными жителями "постановкой киевского режима для западных СМИ".

13 апреля президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками. Он подчеркнул, что формальное решение о том, совершает ли Россия геноцид в отношении украинского населения, вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид.

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