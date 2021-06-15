Здоровье шамана Габышева в психдиспансере сильно ухудшилось

Шаман Александр Габышев из Якутска, насильно госпитализированный в психдиспансер после объявления о "походе на Кремль", сообщает о резком ухудшении состояния здоровья. Его сестра Виктория Захарова сообщила редакции Сибирь.Реалии о жалобах Александра Габышева на постоянную слабость, головокружения и сонливость. По её словам, он сильно похудел, а также сообщил ей об увеличении количества неизвестных препаратов, которые его заставляют принимать.

Сестра шамана рассказала, что полмесяца назад телефон Габышева - единственный способ связи с ним - в диспансере "потеряли", а свидания из-за пандемии не разрешают. Накануне после того, Виктория Захарова привезла ему новый телефон (старый "нашли" разряженным), она, наконец, поговорила с братом. Он сообщил, что ему не разрешают даже прогулки, а телефоном можно пользоваться только раз в неделю.

По её мнению, Александр Габышев резко похудел из-за приема лекарств. "В разговоре он подчеркнул, что ему принесли лекарства - двойную дозу. Думаю, неслучайно акцентировал на этом. Говорил еще медленнее и тише, чем раньше. На суде выглядел очень похудевшим и очень бледным", - сообщила Захарова. Родственники шамана обращались с жалобами в прокуратуру и Минздрав региона, но получили формальные ответы.

Правозащитники "Открытки" отмечают, что за пять месяцев нахождения Габышева в стационаре нет информации о каких-либо врачебных комиссиях по поводу оценки его состояния или эффективности лечения и целесообразности дальнейшего пребывания в больнице.

В конце января для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. К взлому его дома и задержанию привлекли замминистра внутренних дел Якутии Константина Неустоева и других должностных лиц.

Весной 2019 года Александр Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько месяцев на границе Бурятии и Иркутской области. Из полиции его отправили в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.

Впоследствии шамана отпустили из диспансера. Новую принудительную госпитализацию Габышева в январе 2021 года объяснили его отказом от амбулаторного лечения. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте.

В середине марта Габышева признали невменяемым в результате психолого-психиатрической экспертизы, которую провели в Якутском психоневрологическом диспансере.