Один. Совсем один

Путин позвал друзей по ОДКБ в Кремль, чтобы демонстрировать единство. Вот они, мы, Россия, Беларусь, Казахстан, весь список ОДКБ, мы едины в поддержке "спецоперации"! А ничего не вышло. Даже говорить об этом не захотели. Даже эксперт флагманской пропагандистской передачи ВГТРК "60 минут" бьет тревогу, что как же выигрывать войну без союзников. В программе "Лицом к событию" участвуют: политолог Мухтар Аблязов, военный аналитик Александр Кушнарь и политик Галина Михалева. Ведущая Елена Рыковцева

Начало прямого эфира в 19.05