Зеленский напомнил властям Беларуси о судьбе Мадуро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз попытается втянуть Беларусь в боевые действия против Украины. Об этом он написал в Telegram после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам Зеленского, российские военные сейчас проводят на фронте перегруппировку сил. "В связи с этим становится более очевидно, для чего на территории Беларуси повысили активность вооружённых сил", сказа президент Украины. В частности, по данным украинской разведки, на белорусской территории сооружаются дороги по направлению к границе с Украиной, а также оборудуются артиллерийские позиции.

По словам Зеленского, он поручил по соответствующим каналам "предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость". "Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны послужить предупреждением белорусскому руководству о недопустимости ошибок", - написал также Зеленский, напомнив тем самым об операции США по задержанию и вывозу в Соединённые Штаты руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января.

В Минске пока на слова Зеленского не реагировали.

На территории Беларуси размещены российские военные. Белорусская территория использовалась для вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальный Минск при этом подчёркивает, что не участвует в войне, и даже предлагал себя в роли посредника.

Белорусский лидер неоднократно Александр Лукашенко говорил, что не хочет войны, но готов в неё вступить, если Украина или страны Запада нападут на Беларусь. 1 апреля он заявил, что страна готовится к войне, поскольку о мирном времени сейчас говорить не приходится, при этом выразив надежду, что подготовка к войне поможет её избежать.