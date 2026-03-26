Лукашенко в ходе визита в Пхеньян подписал с КНДР договор о дружбе

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашено в четверг подписали договор о дружбе и сотрудничестве между своими странами после того, как Лукашенко был оказан пышный приём в ходе его визита в Пхеньян. О подписании документа сообщили белорусские государственные СМИ.

Помимо поддержки войны России против Украины как режим в Пхеньяне, так и власти Беларуси находятся под западными санкциями и обвиняются в серьёзных нарушениях прав человек. По ряду оценок, в ходе полномасштабного вторжения армии России в Украину погибли около 2000 северокорейских солдат.

Как пишет информагентство БелТА, Лукашенко заявил Киму во время переговоров, что отношения между Минском и Пхеньяном вступают в "фундаментально новый этап". Среди прочего приводятся слова Лукашенко о том, что "независимые страны должны более тесно сотрудничать в то время, как крупнейшие мировые державы открыто игнорируют и нарушают нормы международного права". Ким Чен Ын в свою очередь сказал, что Пхеньян "выступает против незаконного давления на Беларусь со стороны Запада".

США и ряд других стран не признали Лукашенко легитимным президентом после выборов в Беларуси в 2020 году, которые сопровождались масштабным подавлением оппозиционных выступлений. На днях в Беларуси была освобождена новая группа политзаключённых - 250 человек. Это произошло после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Джоном Коулом. США объявили о снятии ряда санкций, введённых ранее в отношении Минска.

Reuters отмечает, что связи между Минском и Пхеньяном укрепились после того, как Северная Корея направила тысячи военнослужащих для поддержки России в полномасштабной войне против Украины, начавшейся в феврале 2022 года.

Южнокорейские власти в связи с нынешней поездкой Александра Лукашенко в Пхеньян не исключали, что она будет направлена в том числе на укрепление трехсторонней координации между Северной Кореей, Россией и Беларусью.

В среду Лукашенко посетил Кымсусанский дворец Солнца, где находятся забальзамированные останки бывших северокорейских лидеров. Он возложил букет цветов, который прислал президент России Владимир Путин, а также оставил памятный венок от своего имени. Лукашенко и его делегацию Ким Чен Ын встретил артиллерийским салютом, также состоялся торжественный марш почетного караула северокорейской армии.

До этого Александр Лукашенко встречался с Ким Чен Ыном в Китае в 2025 году.