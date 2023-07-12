Зеленский: "Никто не будет торговать членством Украины в НАТО"

В Вильнюсе в среду завершился саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции, сообщил, что взят курс на вступление его страны в Североатлантический союз, но оно станет возможно только после окончания войны в Украине. Однако он доволен тем, что страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

"Мы получили большой позитив. Мы действительно получили объединение, и лидеры поддержали Украину. Однозначность, что Украина будет в НАТО, как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована. Для меня было очень важно, чтобы в декларации были указаны условия безопасности. Но мы получили условия, а про безопасность мы говорим", - сказал Зеленский.

"Никто ни с кем не будет торговать членством Украины в НАТО. Я не знаю, все ли откровенны со мной до конца и всё ли правдиво, но мы верим партнёрам, которые сегодня нам помогают победить в этой войне", - подчеркнул он.

В то же время, сказал Зеленский, пока Украина не является членом НАТО, она не заинтересована в размещении войск и вооружений НАТО на своей территории.

Одним из вопросов, который Зеленский обсуждал с главами стран НАТО в Вильнюсе, было его требование передать Украине дальнобойное оружие, в частности, ракетные системы ATACMS. Положительное решение по этому вопросу не было принято. Украинский президент заявил, что будет продолжать переговоры в этой области.

Он также выразил уверенность, что Украина одержит победу в войне ещё до следующего саммита НАТО, который состоится в июне 2024 года в Вашингтоне.