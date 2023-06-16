Зеленский: новости с фронта "тяжёлые, но в целом позитивные"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление столкнулось с очень жестким сопротивлением. "Потому что для России проиграть эту кампанию на Украине, означает фактически проиграть войну", — сказал Зеленский в интервью NBC News .

Новости с линии фронта "в целом позитивные, но тяжёлые", отметил президент Украины и добавил, что медленные поставки нового западного оружия, к примеру, истребителей, помогают обороне России. "Мы теряем время, теряем людей и, самое главное, теряем преимущество", — сказал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил накануне, что Украина "ещё не начинала" контрнаступление как таковое, проводит наступательные действия, чтобы выявить слабые места в обороне российской армии.

Как утверждает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские войска продвинулись примерно на один километр на трёх направлениях: в районе Бахмута и в двух местах на южном фронте.За какое время произошло это продвижение, Маляр не уточняет. Она признала, что ВСУ сталкиваются "с мощным сопротивлением" и преимуществом россиян в количестве людей и техники.

Вчера Генштаб ВСУ заявил об освобождении в ходе контрнаступления за последнюю неделю семи населенных пунктов. По данным военных, Украина восстановила контроль над 103 квадратными километрами своей территории.

Официально Генштаб Украины не сообщал о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что главные силы Украина в бой ещё не вводила.

Минобороны России утверждает, что наступление ВСУ началось 4 июня и приводят огромные цифры предполагаемых украинских потерь - тысячи человек убитыми, сотни единиц уничтоженной бронетехники . 9 июня Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления потери России оказались ниже, чем потери Украины, в десять раз, а Украина нигде не достигла успеха. Никаких цифр Путин не назвал. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что большие потери несёт именно Россия.

Возможности независимо оценить масштабы потерь обеих сторон в ходе нынешнего наступления, пока нет.

Западные чиновники в целом положительно оценивают развитие украинского наступления, но предупреждают, что операция будет тяжелой и может продолжаться достаточно долго.

The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников пишет, что Украина не может откладывать контрнаступление, поскольку Киев намерен добиться успехов до наступления холодов. Собеседники газеты отметили, что наступательные действия повлекут за собой большое число жертв и потерю техники. Ситуацию, по их словам, усугубляет отсутствие западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии, чтобы наносить удары вглубь контролируемых Россией украинских территорий.

Ранее издание Politico сообщало, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают как один из возможных сценариев развития событий переход военного конфликта в замороженную стадию на годы или даже десятилетия. По мнению источников издания, этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учётом того, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение, а украинское контрнаступление, вероятнее всего, не нанесёт смертельного удара России, говорится в статье.