Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя указ президента России об упрощенном приёме в российское гражданство жителей самопровозглашённого Приднестровья, назвал его "показательным шагом".
"Он означает не только то, что Россия таким образом ищет новых солдат — ведь гражданство влечет за собой и военную обязанность, — но и то, что Россия таким образом заявляет свои права на территорию Приднестровья", — заявил Зеленский 16 мая.
Он добавил, что поручил Министерству иностранных дел Украины наладить контакты с властями Молдовы.
Президент Молдовы Майя Санду, выступая на конференции в Эстонии в субботу, заявила, что России, "видимо, нужно больше людей для отправки на войну в Украину".
Она уточнила, что после начала полномасштабной войны в Украине многие жители непризнанного региона приняли молдавское гражданство "из соображений безопасности".
По ее словам, новым указом Путина Кремль пытается запугать Кишинёв, потому что "России не нравятся наши действия, предпринимаемые в рамках интеграции Приднестровья".
15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приёме в российское гражданство жителей самопровозглашённого Приднестровья.
- Приднестровье де-юре считается частью Молдовы и не признано ни одним государством – членом ООН. В регионе действует непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" со своими органами власти, армией, валютой и паспортами. Россия формально признает территориальную целостность Республики Молдова, но поддерживает Приднестровье политически, экономически и военным присутствием.
- В Приднестровье размещен российский военный контингент – Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и миротворцы. Они находятся в регионе с 1990-х годов после конфликта 1992 года.