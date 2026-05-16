Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя указ президента России об упрощенном приёме в российское гражданство жителей самопровозглашённого Приднестровья, назвал его "показательным шагом".

"Он означает не только то, что Россия таким образом ищет новых солдат — ведь гражданство влечет за собой и военную обязанность, — но и то, что Россия таким образом заявляет свои права на территорию Приднестровья", — заявил Зеленский 16 мая.

Он добавил, что поручил Министерству иностранных дел Украины наладить контакты с властями Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду, выступая на конференции в Эстонии в субботу, заявила, что России, "видимо, нужно больше людей для отправки на войну в Украину".

Она уточнила, что после начала полномасштабной войны в Украине многие жители непризнанного региона приняли молдавское гражданство "из соображений безопасности".



По ее словам, новым указом Путина Кремль пытается запугать Кишинёв, потому что "России не нравятся наши действия, предпринимаемые в рамках интеграции Приднестровья".

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приёме в российское гражданство жителей самопровозглашённого Приднестровья.