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Зеленский обвинил Россию в отказе от любых предложений по "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она отвергает любые предложения по выходу бойцов украинских сил с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать для них спасение. Но Россия пока не дает согласия ни на какой из множества предложенных вариантов", - заявил украинский президент во вторник, в обращении к парламенту Мальты.

Зеленский подчеркнул, что оружия в таком объеме, в каком необходимо для деблокады Мариуполя, у Украины пока нет, пишет "Немецкая волна".

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала 10 мая, что на территории комплекса завода "Азовсталь" остаются свыше тысячи украинских военных. Этот комбинат - их последний оплот сопротивления в Мариуполе спустя более двух месяцев интенсивных российских обстрелов и боёв, которые привели практически к полному разрушению города. "Сотни раненых, среди них те, чьё состояние серьёзное, и необходима срочная эвакуация. С каждым днём ситуация ухудшается", - сказала Ирина Верещук в интервью AFP.

Несмотря на то, что большинство гражданских лиц с территории "Азовстали" удалось эвакуировать, там по-прежнему остаются не менее ста мирных жителей, сообщил во вторник помощник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. Как он написал в Telegram-канале, присутствие гражданских "не снижает плотность атак" российской стороны.

7 мая Ирина Верущук уведомила, что с территории мариупольского завода "Азовсталь" эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Позднее в этот же день Минобороны России в лице начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева заявило о завершении эвакуации с блокированного комбината "Азовсталь" гражданских лиц.

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