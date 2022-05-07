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Власти Украины сообщили об эвакуации с "Азовстали" всех женщин и детей

В украинском руководстве сообщили об эвакуации с территории мариупольского завода "Азовсталь" всех женщин, детей и пожилых людей.

Об этом написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из
Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции
завершена", - сообщила 7 мая в соцсети Верещук.

Днём ранее в Офисе президента Украины сообщили об эвакуации из Мариуполя и с территории "Азовстали" примерно 500 человек. Впоследствии Ирина Верещук проинформировала о вывозе ещё 50 человек. которые укрывались на территории металлургического комбината, напоминает Украинская служба Радио Свобода.

  • Помимо гражданских лиц на "Азовстали" находятся бойцы полка "Азов" и морские пехотинцы. Это последний оплот украинских сил в городе, который осаждён российской армией с начала марта. Власти РФ призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие сделать это отказались.
  • На прошлой неделе при посредничестве ООН и Красного Креста началась эвакуация гражданских лиц с территории "Азовстали". Несмотря на эти усилия 3 мая поступила информация о начале штурма завода российскими военными. По данным украинского Генштаба, при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники они начали прорываться на территорию комбината. Ранее российская сторона заявляла, что завод намерены лишь заблокировать – такой приказ дал президент России Владимир Путин.

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