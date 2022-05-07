Власти Украины сообщили об эвакуации с "Азовстали" всех женщин и детей

В украинском руководстве сообщили об эвакуации с территории мариупольского завода "Азовсталь" всех женщин, детей и пожилых людей.

Об этом написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из

Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции

завершена", - сообщила 7 мая в соцсети Верещук.

Днём ранее в Офисе президента Украины сообщили об эвакуации из Мариуполя и с территории "Азовстали" примерно 500 человек. Впоследствии Ирина Верещук проинформировала о вывозе ещё 50 человек. которые укрывались на территории металлургического комбината, напоминает Украинская служба Радио Свобода.