Зеленский объявил об увольнении глав всех областных военкоматов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении всех глав областных военкоматов страны.

"Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена", – сказал Зеленский в своём видеообращении в телеграме.

По его словам, доверить систему комплектования можно "воинам, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили своё достоинство и не имеют цинизма".

Заявление Зеленский сделал по итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу проверки военкоматов. По словам Зеленского, по результатам проверок против должностных лиц военкоматов заведено 112 уголовных дел и предъявлены 33 подозрения.

По данным Государственного бюро расследований Украины, 15 дел уже переданы в суд. Самым распространённым поводом для возбуждения дел стало оформление фиктивных документов для уклонения от мобилизации.