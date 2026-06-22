Зеленский потребовал от Лукашенко "конкретных шагов", а не извинений

Президент Украины Владимир Зеленский в вышедшем накануне в эфир интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины.

Зеленский вновь напомнил, что дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси убрали ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, используются для корректировки ударов российских беспилотников по Украине. Зеленский подчеркнул, что Украина уже давно непублично подпнимала этот вопрос: по его словам это "не вчерашняя история, это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно со стороны Украины". "Так как это передавалось им неоднократно, мы перешли к стадии публичного сообщения", - сказал Зеленский, отметив, что если в течение недели Лукашенко не уберёт ретрансляторы, их "уберёт" Украина. Как именно - он не сказал.

Зеленский также отметил, что белорусским властям передают и сигналы о необходимости прекратить поставки топлива российской армии. В этом случае он прямо не пригрозил ударами по НПЗ, отметив: "Этолько сигнал, здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы это видим".

Зеленский отметил, что ждёт от Лукашенко конкретных действий, а не извинений. "Свои извинения он может оставить при себе, они не работают с первого дня войны", - сказал президент Украины, отметив, что пока никакой реакции Лукашенко на его слова не было.

Неделю на то, чтобы снять ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, Зеленский дал 19 июня, то есть этот срок истекает в пятницу 26 июня.

Александр Лукашенко 21 мая заявил, что Минск не собирается присоединяться к войне против Украины. При этом Лукашенко уточнил, что это может произойти в случае агрессии в отношении Беларуси. 16 июня Лукашенко вновь заявил, что страна не намерена вступать в войну и не хочет распространения конфликта на свою территорию. При этом он извинился перед Зеленским за ранее сказанные в его адрес резкие слова.

Говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет "очень уязвима в военном отношении", поскольку "Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические - окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено", - сказал тогда белорусский руководитель.

Требование Зеленского убрать ретрансляторы Лукашенко пока не комментировал. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин накануне заявил, что "Военная стратегия Беларуси - не втягиваться в конфликт и обеспечивать безопасность граждан". "Стратегию четко определил наш Президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова "совсем"", - заявил он. Темы ретрансляторов он не коснулся.



