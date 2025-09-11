Зеленский призывает усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию после массового вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Комментируя свою встречу в четверг в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом, Зеленский написал в социальных сетях:

"Много внимания уделили тому нападению, которое вчера россияне совершили против Польши. Всё указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через территории Украины и Беларуси был продуманным и точно не является случайностью.

Россия, к сожалению, имеет возможности продолжать и расширять свою агрессию. Нужны сильные шаги, и не только от Европы. Сильное давление, которое реально ограничит потенциал российской воинственности. Благодарен Финляндии за поддержку всей санкционной работы. Мы ожидаем 19-й пакет санкций Европейского Союза. Благодарен и за поддержку нашего движения в Евросоюз".

Президент Украины также поблагодарил Финляндию за помощь в строительстве убежищ для мирных граждан.