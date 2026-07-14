"Риск перестал быть теоретическим". Ждать ли новой мобилизации в России?

В России вновь усилились разговоры о возможной новой волне мобилизации. Поводом стали сообщения о мобилизационных предписаниях , публикации независимых изданий об обсуждении такого сценария в Кремле, полноценный запуск реестра электронных повесток, а также участившиеся сообщения о принудительных облавах на мужчин призывного возраста в ряде регионов. Насколько эти признаки говорят о подготовке к новой мобилизации и чем нынешняя система набора на войну отличается от кампании осени 2022 года, разбирались Сибирь.Реалии.

"Выбора не было, пришлось идти"

В последние полтора года российским властям становится все сложнее выполнять планы по набору добровольцев на войну. К концу 2025 года темпы набора, по оценкам независимых исследователей, снизились примерно в полтора раза. В 2026 году проблемы сохранились: например, в Москве в мае заключили контракт 1378 человек – примерно на тысячу меньше, чем за тот же месяц годом ранее.

Одновременно замедлилось и продвижение российских войск. По данным украинского OSINT-проекта DeepState, в июне российская армия впервые с 2023 года захватила меньше территории, чем потеряла. Исключением остается район Константиновки, где российские войска продолжают наступление, хотя сроки возможного полного захвата города остаются неопределенными.

На этом фоне "Верстка" и "Важные истории" со ссылкой на восемь источников, близких к администрации президента, сообщили, что возможность новой мобилизации обсуждается "на всех уровнях". По словам собеседников изданий, окончательное решение пока не принято, однако одним из возможных сроков называют период после сентябрьских выборов в Госдуму.

В то же время жители разных регионов России стали сообщать о получении электронных повесток через портал "Госуслуги". Как следует из публикаций в соцсетях, мужчин, уже состоящих на воинском учете, вызывали в военкоматы "для уточнения данных". В повестках также говорилось, что за неявку через 20 дней могут последовать ограничения, предусмотренные законодательством: запрет на выезд из страны, регистрацию имущества, оформление статуса самозанятого и другие.

– У меня есть военник уже 10 лет, с 2015 года, – рассказал Сибирь.Реалии житель Хабаровска Виталий. – Но пришла на госуслуги повестка – такого-то числа явиться в военкомат для уточнения данных. Я при этом даже в армии не служил, военник получил по состоянию здоровья - из-за плохого зрения, у меня категория В. Пришлось идти туда, потому что вариантов не было. В военкомате записали, где учился, где работаешь, есть ли проблемы с налогами, есть ли дети. В итоге все сверили, никаких мобилизационных предписаний мне в военный билет не вклеивали, но данные все уточнили. Ну, и конечно, рекламу на контракт дали, как без этого. Изначально, когда мне пришла повестка электронная, там было сказано, что если ты не явишься, то через 20 дней начнут действовать ограничения - запрет на выезд, на регистрацию имущества, самозанятость и так далее.

Один из пользователей, рассказавший о своем опыте в соцсетях, сообщил, что получил через "Госуслуги" повестку "для уточнения данных". В уведомлении говорилось, что за неявку через 20 дней начнут действовать ограничения, предусмотренные законом. После посещения военкомата, по его словам, ему вклеили в военный билет мобилизационное предписание.

"В нем сказано, что в случае объявления частичной или полной мобилизации я обязан самостоятельно прибыть на сборный пункт в течение суток, не дожидаясь отдельной повестки", – рассказал автор ролика.

Подобные истории стали одной из причин новой волны разговоров о возможной мобилизации. Однако сами электронные повестки и мобилизационные предписания появились не сейчас – они стали частью реформы, которую российские власти начали готовить после мобилизации осени 2022 года.

"Реестр пока не успели настроить"

Мобилизация осени 2022 года сопровождалась серьезными организационными сбоями. Военкоматы нередко располагали устаревшими сведениями о военнообязанных, а в течение нескольких недель после объявления мобилизации страну покинули сотни тысяч человек, прежде всего мужчин призывного возраста. После этого власти начали создавать систему цифрового воинского учета и реестр электронных повесток.

Однако на практике новая система заработала лишь в сентябре 2025 года. Тогда, по данным проекта "Идите лесом", житель Тверской области впервые получил электронную повестку через портал "Госуслуги".

Уже в 2026 году появились первые подтвержденные случаи применения предусмотренных законом ограничений. В марте "Движение сознательных отказчиков" сообщило, что на жителя Калининграда, проигнорировавшего электронную повестку, впервые наложили сразу весь пакет санкций: запрет на выезд из страны, управление автомобилем, регистрацию недвижимости и транспортных средств, оформление ИП и постановку на налоговый учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

1 июня 2026 года жителю Красноярска отказали в регистрации сделки по продаже квартиры из-за отсутствия воинского учета. А в апреле, по данным ДСО, российскому призывнику, проигнорировавшему повестку, впервые не позволили выехать через Беларусь: пограничники сняли его с рейсов сначала в Тбилиси, а затем в Ереван.





Эксперты правозащитных организаций отмечают: за последний год Кремль существенно усовершенствовал систему цифрового контроля за военнообязанными.

– Реестр фактически начал работать летом 2025 года, – говорит юрист "Движения сознательных отказчиков" Артем Клыга. – Сейчас он функционирует гораздо лучше, чем год назад, хотя и не на 100%. Электронные повестки получают разные категории военнообязанных: призывники, люди, находящиеся в запасе, и даже некоторые военнообязанные женщины. Постепенно начинает работать и система ограничений гражданских прав – запрет на выезд, регистрацию имущества и другие меры.

По словам Клыги, пока применение этих ограничений нельзя назвать массовым.

– Год назад запретов на выезд мы практически не фиксировали, а сейчас по открытым источникам и обращениям к нам видим примерно пять–семь таких случаев в месяц. Думаю, система еще до конца не настроена: для ее работы требуется обмен данными между разными ведомствами – пограничной службой ФСБ, налоговой и другими. Если человек пытается выехать вскоре после получения повестки, ограничения могут еще не успеть вступить в силу. В случае с призывником, которого не выпустили через Беларусь, он попытался выехать только через месяц после получения повестки.

Представитель проекта "Идите лесом" Дарья Берг также отмечает, что в 2026 году правозащитники впервые столкнулись с практическим применением ограничений, предусмотренных законом. По ее словам, призывнику из Кабардино-Балкарии отказали в регистрации ИП, а за последние месяцы призывников не выпускали за границу через аэропорты "Внуково" и "Пулково", а также на наземной границе с Абхазией. При этом система по-прежнему работает не без сбоев: известны случаи, когда люди с действующими ограничениями все же смогли выехать из России. Кроме того, иногда ограничения затрагивают и банковские операции. Так, призывник из Липецкой области не смог оформить рефинансирование кредита под залог квартиры после введения временных мер.

При этом система по-прежнему работает не без сбоев. Например, правозащитники зафиксировали случай, когда призывник с уже наложенными ограничениями смог зарегистрироваться как самозанятый и продолжил работать в такси.

– Я бы не сказала, что число таких случаев растет равномерно. Скорее это происходит волнами, но сама практика точно расширяется, – говорит Дарья Берг. – Сначала люди сообщали нам, что в реестре просто появились ограничения на выезд, регистрацию ИП, самозанятости, недвижимости, транспорта и другие действия. Мы начали проверять, работают ли эти ограничения на практике. Оказалось, что часть из них пока остается только записью в реестре, но часть уже действительно применяется. Единой автоматической системы пока нет, однако риск перестал быть теоретическим.

Именно это, по словам правозащитников, отличает нынешнюю ситуацию от той, что была год назад: электронные повестки и ограничения пока работают не всегда, но постепенно становятся частью повседневной практики. Снять ограничения можно, явившись в военкомат, однако делать это без подготовки правозащитники не рекомендуют.

– Для призывников это всегда выбор между плохими вариантами, – говорит Артем Клыга. – Можно проигнорировать повестку и столкнуться с ограничениями, а можно идти в военкомат, заранее продумав стратегию защиты. У нас есть успешные случаи, когда после обращения ограничения удавалось снять. Но решение о снятии ограничений и решение о призыве – разные процедуры.

По словам Клыги, закон о воинском реестре вообще не предполагает запрет на выезд из страны для запасников, обладающих военным билетом. Случаев, когда на эту категорию военнообязанных накладывали другие ограничения, правозащитники также не фиксируют. При этом запасникам также приходят уведомления (фактически - угрозы) на "Госуслуги". Посещение военкомата несет для них другие риски, чем для призывников: вручение мобилизационного предписания или давление с целью подписать контракт с Минобороны.

– Вчера у нас был успешный кейс, когда мы смогли снять ограничения призывнику, у которого не было военного билета. Если человек знает свои права, приходит подготовленным и, по возможности, в сопровождении правозащитника, шансов защитить себя гораздо больше. Если же он не понимает, как действовать, военкомат может принять решение о его немедленном призыве, – говорит Клыга.

"Вербовки пугают больше, чем мобилизация"

Одновременно российские власти расширяют круг потенциальных участников войны. В июне 2026 года студентка Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники рассказала , что ей и другим студенткам из "мобилизационного отдела" вуза предложили встать на воинский учет. После этого им должны выдать военные билеты, зачислить в запас или предложить подписать контракт с Минобороны. По данным проекта "Идите лесом", правозащитникам известно как минимум о десяти случаях, когда студенток пытались склонить к заключению контракта. В Кузоватовский технологический техникум семь студенток такой контракт подписали.

Параллельно власти продолжают искать новые способы набора добровольцев. Ранее в российских вузах началась масштабная кампания по набору студентов в так называемые "войска БПЛА". Потенциальным новобранцам обещали возможность заключить контракт всего на один год, однако юристы отмечают, что действующее законодательство такой формы службы не предусматривает: контракты с Минобороны остаются бессрочными.

Одновременно усиливается и давление на мужчин, состоящих на воинском учете. В Пензе в конце июня прошли облавы, в ходе которых некоторых задержанных принуждали заключать контракты с Минобороны – организовано это было по той же схеме, по которой осенью 2022 года по всей стране хватали мобилизованных. Власти заявили, что это стандартная процедура сверки данных мужчин, состоящих на воинском учете.

Впрочем, эксперты считают, что Кремль вряд ли станет повторять сценарий осени 2022 года, вызвавший массовое недовольство и отъезд сотен тысяч россиян. Вместо новой централизованной мобилизации власти, по их мнению, будут расширять уже существующие механизмы давления и вербовки.

– Я думаю, что продолжатся именно вербовки, а не мобилизация в том виде, в каком мы увидели ее в 2022 году, – говорит юрист "Движения сознательных отказчиков" Артем Клыга. – История в Пензе как раз это показывает. Задерживают запасников, усиливают давление на определенные группы мужчин. Скорее всего, именно такие точечные методы будут использоваться и дальше.

Представитель проекта "Идите лесом" Дарья Берг придерживается схожей оценки. По ее словам, власти уже используют сразу несколько каналов набора: военкоматы, полицию, работодателей, вузы и колледжи, рекламу вакансий, программы БАРС, "мобилизационный резерв", подразделения БПЛА и другие схемы, за которыми нередко скрывается предложение заключить контракт с Минобороны.

– Властям удобнее собирать людей по частям – через страх, обман, долги, работу, учебу, полицию и военкоматы. Это тише для телевизора, но не безопаснее для людей. Скрытая мобилизация не прекращалась. Просто сегодня она меньше похожа на одну большую волну и больше – на сеть, которая постепенно затягивает людей разными способами.