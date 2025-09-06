Зеленский: Путин может приехать на переговоры в Киев

Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин может приехать на переговоры в Киев, подчеркнув, что сам он не намерен ехать в Москву.

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна под ракетами, под атакой каждый день", — заявил президент Украины в интервью ABC News.

Зеленский добавил, что предложение Путина встретиться в Москве направлено на затягивание переговорного процесса. По словам Зеленского, российский президент "играет в игры с Соединёнными Штатами" и понимает невозможность встречи в Москве.

Путин дважды на этой неделе заявлял о готовности встретиться с Зеленским в Москве. "Если реально кто-то хочет с нами встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва", — сказал российский президент на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

При этом Путин отметил, что не видит особого смысла в такой встрече, но готов принять Зеленского и предоставить ему гарантии безопасности.

Кремль предложение Зеленского о возможной встрече с Путиным в Киеве не комментировал.

