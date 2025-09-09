Зеленский: Путин сказал Трампу, что захватит Донбасс за "3-4 месяца"

Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что намерен полностью захватить Донбасс "максимум за четыре месяца". Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, опубликованном во вторник.

"Это самая укреплённая часть с наиболее боеспособными силами", — пояснил Зеленский, отвечая на вопрос, почему Украина не может пойти на уступки по Донбассу. — "Это как крепость… И если мы выведем войска, и он получит весь Донбасс, кто даст гарантию, что он не двинется дальше — на 90 километров к Харькову? Ведь он всегда хотел Харьков".

Заявления Зеленского о судьбе Донбасса прозвучали на фоне сообщений о том, что Путин представил Трампу "мирный план" по Украине во время их двусторонней встречи на Аляске 15 августа. Согласно этому плану, Украина должна была передать России неоккупированные территории Донбасса в обмен на письменное обязательство Кремля больше не начинать войну против неё.

"Он очень стремился встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединённых Штатов, и, как мне кажется, то, что Путин этого добился — печально", — сказал Зеленский. — "Путин не хочет встречаться со мной, но хочет встречаться с президентом США, чтобы показать всем фотографии и видео своей встречи".

После переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа Дональд Трамп объявил о намерении организовать двустороннюю встречу президентов Украины и России. Однако 3 сентября Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским лично лишь в том случае, если такая встреча состоится в Москве.

"Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под обстрелами. Это очевидно, и он это прекрасно понимает", — отметил Зеленский. — "Он делает это, чтобы тянуть время… Путин играет в игры — и играет их с Соединёнными Штатами".