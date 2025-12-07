Зеленский рассказал о "содержательном" разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он провел "предметный и конструктивный" телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которые 2 декабря встретились с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", – рассказал Зеленский.

В разговоре также участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов, которые сейчас находятся США.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, в ходе разговора, который длился два часа, обсуждались территориальные вопросы и гарантии безопасности. По данным собеседника издания, обсуждение территориальных вопросов было "сложным". Россия по-прежнему требует от Украины вывести войска с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США "пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы".

В обсуждении вопроса о гарантиях безопасности стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению, рассказал источник Axios.

Собеседник издания также заявил, что Уиткофф и Кушнер собрали информацию с обеих сторон и оказали давление как на Путина, так на и Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в субботу заявил, что сделка по прекращению войны в Украине "действительно близка" и теперь зависит от решения двух основных вопросов: будущего Донбасса и Запорожской атомной электростанции.

"Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", – сказал Келлог на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. Он добавил, что "последние 10 метров до цели самые тяжелые".