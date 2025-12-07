Зеленский рассказал о "содержательном" разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он провел "предметный и конструктивный" телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которые 2 декабря встретились с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", – рассказал Зеленский.
В разговоре также участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов, которые сейчас находятся США.
Как пишет Axios со ссылкой на источники, в ходе разговора, который длился два часа, обсуждались территориальные вопросы и гарантии безопасности. По данным собеседника издания, обсуждение территориальных вопросов было "сложным". Россия по-прежнему требует от Украины вывести войска с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США "пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы".
В обсуждении вопроса о гарантиях безопасности стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению, рассказал источник Axios.
Собеседник издания также заявил, что Уиткофф и Кушнер собрали информацию с обеих сторон и оказали давление как на Путина, так на и Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в субботу заявил, что сделка по прекращению войны в Украине "действительно близка" и теперь зависит от решения двух основных вопросов: будущего Донбасса и Запорожской атомной электростанции.
"Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", – сказал Келлог на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. Он добавил, что "последние 10 метров до цели самые тяжелые".
- Ранее Владимир Путин подтвердил, что во время встречи в Кремле с Уиткоффом и Кушнером российские представители не согласились с рядом пунктов американского плана по завершению войны России против Украины. По его словам, первоначальное предложение из 28 пунктов практически не изменилось, но США предложили разбить их на четыре отдельных "пакета". Ранее сообщалось, что по итогам встречи с участием представителей ЕС в Женеве число пунктов уменьшилось до 19.
- Официально ни 28, ни 19 пунктов не были опубликованы, но предложение из 28 пунктов публиковалось в прессе, и Белый дом не оспаривал его подлинность. Представители Украины и ЕС давали понять, что часть пунктов этого плана считают слишком выгодными России. При этом Киев согласился взять план за основу мирных переговоров.