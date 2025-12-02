Ссылки для упрощенного доступа

Представители Трампа Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

Посланник президента США Стивен Уиткофф и совктник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщают российские СМИ.

На встрече должна обсуждаться новая версия плана по прекращению войны России с Украиной.

Путин перед встречей с американскими представителями во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ пригрозил "отрезать Украину от моря" и расширить удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты, в ответ на атаки Киева по танкерам в Черном море.

Также на форуме Путин прокомментировал положение дел на фронте. В частности, заявил, что Покровск в Донецкой области, полностью находится под контролем российской армии. В Генштабе ВСУ это отрицают.

Кроме того, Путин обрушился с критикой на Европу и её подход к войне в Украине. Он обвинил страны европейские страны в попытках внести в план прекращения войны, предложенный Трампом, изменения, "которые для России являются абсолютно неприемлемыми", с целью "заблокировать весь этот мирный процесс".

Изначальный предложенный американский план из 28 пунктов, как было сказано "основывался на российских предложениях с использованием идей Украины", и подразумевал существенные уступки украинской стороны.

Россия благосклонно отнеслась к плану, но его критиковали в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, после чего документ был значительно переработан. Новую версию должны обсудить Путин с Уиткоффом и Кушнером.

