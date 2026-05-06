Зеленский: Россия сорвала режим прекращения огня

Российская армия продолжила активные боевые действия после полуночи 6 мая и отказалась от предложенного Украиной режима прекращения огня, это можно констатировать "на сегодняшний день", - написал днём в среду президент Украины Владимир Зеленский после совещания с военными.

"По итогам вечерних докладов наших военных и разведки мы определимся с последующими действиями", - добавил он.

Зеленский отметил, что накануне, 5 мая, Россия подвергла жестоким ударам ряд украинских городов, в том числе Днепр, Запорожье и Краматорск. Там погибли более 20 человек. "На всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, зафиксировано более 20 авиакционных ударов только за ночь и утро", - отметил президент Украины. Он напомнил, что Украина обещала действовать зеркально, имея в виду российское заявление о перемирии 8-9 мая. Ранее Зеленский и другие руководители Украины отмечали, что не против перемирия, но не хотят идти на поводу у России и соглашаться на перемирие только ради проведения парада в день Победы 9 мая в Москве.

Российские власти, в свою очередь, никак не реагировали на предложение Украины о перемирии уже начиная с полуночи 6 мая.

В Воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что российские войска в ночь на 6 мая ударили по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", управляемой ракетой Х-31 и 108 ударными беспилотниками. "Украинская правда" писала, что уже в 00:09 в среду воздушная тревога была объявлена в восточных, северных и части южных регионов страны.

Утром в среду беспилотники ударили по зданию детского сада в Сумах. По последним данным, погибла женщина - охранница здания. Власти также сообщили о трёх раненых. Детей в здании не было.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что "Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями". По словам Сибиги, это показывает, что Россия отвергает мир, а предложенное ею перемирие на 9 мая нацелено только на то, чтобы провести в Москве военный парад.