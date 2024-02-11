Зеленский сменил нескольких армейских руководителей

В Украине спустя несколько дней после отставки главкома Вооружённых сил Валерия Залужного и главы Генерального штаба Сергея Шапталы сменилось высшее армейское руководство. Указы об увольнениях и новых назначениях подписал в воскресенье президент страны Владимир Зеленский.

Александр Павлюк, ранее замминистра обороны, назначен руководителем Сухопутных войск вместо Александра Сырского, который ранее сменил Залужного на посту главнокомандующего ВСУ.

С должности командующего Объединённых сил снят генерал Сергей Наев, на его место назначили Юрия Содоля. Наев заявил, что о своём увольнении узнал из СМИ.

Десантно-штурмовые войска вместо Максима Миргородского возглавит Игорю Скибюк, а силы Территориальной обороны - Игорь Плахута вместо Анатолия Баргилевича, который ранее возглавил Генштаб. Издание "Украинская правда" отмечает, что Плахута во время массовых протестов 2013-2014 года, известных как Евромайдан или Революция достоинства, был начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, которые участвовали в попытках разгона Майдана. Он в том числе принимал участие в переговорах с митингующими.

Зеленский пока не прокомментировал кадровые перестановки, которые проходят на фоне попыток российских войск наступать на многих участках фронта, в частности в Авдеевке и к западу от Бахмута.