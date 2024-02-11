Зеленский сменил нескольких армейских руководителей

В Украине спустя несколько дней после отставки главкома Вооружённых сил Валерия Залужного и главы Генерального штаба Сергея Шапталы сменилось высшее армейское руководство. Указы об увольнениях и новых назначениях подписал в воскресенье президент страны Владимир Зеленский.
Александр Павлюк, ранее замминистра обороны, назначен руководителем Сухопутных войск вместо Александра Сырского, который ранее сменил Залужного на посту главнокомандующего ВСУ.
С должности командующего Объединённых сил снят генерал Сергей Наев, на его место назначили Юрия Содоля. Наев заявил, что о своём увольнении узнал из СМИ.
Десантно-штурмовые войска вместо Максима Миргородского возглавит Игорю Скибюк, а силы Территориальной обороны - Игорь Плахута вместо Анатолия Баргилевича, который ранее возглавил Генштаб. Издание "Украинская правда" отмечает, что Плахута во время массовых протестов 2013-2014 года, известных как Евромайдан или Революция достоинства, был начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД, которые участвовали в попытках разгона Майдана. Он в том числе принимал участие в переговорах с митингующими.
Зеленский пока не прокомментировал кадровые перестановки, которые проходят на фоне попыток российских войск наступать на многих участках фронта, в частности в Авдеевке и к западу от Бахмута.
- 8 февраля Зеленский сменил главнокомандующего вооружёнными силами Украины. С должности был уволен генерал Валерий Залужный, его место занял генерал-полковник Александр Сырский. 9 февраля Залужный был награждён званием Героя Украины. Его следующее назначение не объявлялось.
- Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в воскресенье заявил, что Россия запустила программу дискредитации Сырского. В частности, в подконтрольных Кремлю СМИ его представляют как "советского и российского" человек, поскольку Сырский родился в России, и там по-прежнему живут его родственники. "Главная цель этой кампании — дискредитация главкома и снижение доверия к ВСУ", — говорится в заявлении центра.
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