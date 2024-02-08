Зеленский объявил о назначении главкомом ВСУ Александра Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении новым главкомом ВСУ командующего Сухопутными силами страны генерал-полковника Александра Сырского.

"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которой мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам...Откровенно поговорили сегодня о том, что армия нуждается в изменениях. В срочных изменениях. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооружёнными силами Украины", - заявил Владимир Зеленский в видеообращении.

Как отметил украинский президент, он провёл десятки разговоров с командирами разного уровня. "В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего", - цитирует Зеленского "Украинская правда".

Ранее в четверг Зеленский сообщил, что встретился с занимавшим пост главкома Валерием Залужным. После встречи украинские СМИ передали, что Залужный уходит в отставку, но официального подтверждения информации не было. Напрямую об отставке Залужного не заявляли ни Зеленский, ни сам генерал - оба лишь анонсировали грядущие изменения в руководстве ВСУ.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ. Время для такого обновления - именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно одержим победу!", - именно так говорилось в сообщении Зеленского, которое было опубликовано в его соцсетях. Пост сопровождался совместной фотографией с Залужным, на которой оба жмут друг другу руки.

Валерий Залужный, комментируя встречу с Зеленским, также витиевато сообщил, что "принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии".

Министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг сообщил, что принято решение "о необходимости смены руководства Вооружённых сил Украины". Умеров "искренне поблагодарил" Валерия Залужного "за все достижения и победы", но слова отставка тоже не произнёс.