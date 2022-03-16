Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели ещё одного российского генерала в зоне боевых действий. Он заявил, что это произошло 15 марта, однако не назвал имя и фамилию военнослужащего.

Украинские телеграм-каналы и журналисты сообщают, что убитый - генерал-майор Олег Митяев. В Министерстве обороны России эту информацию не подтвердили. Украинские источники также не сообщают о потерях среди командного состава вооруженных сил России.

Ранее Митяев командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а затем занимал должность заместителя командующего российской группировкой войск в Сирии.