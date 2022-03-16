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Зеленский сообщил о гибели ещё одного российского генерала

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели ещё одного российского генерала в зоне боевых действий. Он заявил, что это произошло 15 марта, однако не назвал имя и фамилию военнослужащего.

Украинские телеграм-каналы и журналисты сообщают, что убитый - генерал-майор Олег Митяев. В Министерстве обороны России эту информацию не подтвердили. Украинские источники также не сообщают о потерях среди командного состава вооруженных сил России.

Ранее Митяев командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а затем занимал должность заместителя командующего российской группировкой войск в Сирии.

  • В начале марта сообщалось о гибели в боевых действиях на территории Украины заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого и генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. 11 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о гибели на украинской территории командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова. Официального подтверждения этой информации нет.
  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

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В Киеве снаряд попал в жилой дом

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В Киеве снаряд попал в жилой дом

Погиб один человек, есть раненые


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