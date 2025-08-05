Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа сообщил о телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Звонок состоялся накануне визита в Москву помощника Трампа Стива Уиткоффа.

"Сегодня скоординировали наши позиции – Украины и Соединенных Штатов, — сообщил Зеленский в своих социальных сетях. — Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам".

Он назвал разговор продуктивным и поблагодарил Трампа за "все усилия ради честного и длительного мира". Вашингтон на момент публикации новости о разговоре не сообщал.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что 6 или 7 августа Москву посетит его помощник Стив Уиткофф. Ожидается, что он проведёт переговоры с российским руководством. 8 августа истекает срок ультиматума, который Трамп выдвинул Москве, требуя от неё немедленного заключения перемирия с Украиной.

Президент США заявлял, что после истечения этого срока Вашингтон установит высокие пошлины в отношении Москвы и её торговых партнёров и примет против неё "другие меры". Кремль сообщил, что "принял к сведению эту информацию". 5 августа агентство Reuters сообщило, что Путин не планирует останавливать боевые действия.