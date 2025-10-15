Зеленский создал в Одессе военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский создал Одесскую городскую военную администрацию и назначил её главой Сергея Лысака, который до этого он возглавлял военную администрацию Днепропетровской области, а ранее занимал высокие посты в Службе безопасности Украины. Указ об этом опубликован на сайте президента.

Сообщению о создании военной администрации предшествовало лишение мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. О нём стало известно накануне. По данным Службы безопасности Украины, Труханов является гражданином России и имеет действующий российский загранпаспорт. Наряду с Трухановым, гражданства лишились также поддержавшие российское вторжение в Украину бывший депутат Верховной рады Олег Царёв и танцовщик Сергей Полунин.

Вечером 14 октября Зеленский упоминал Одессу в своем видеообращении. "Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации – слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", – сказал президент.

Труханов, который возглавляет мэрию Одессы с 2014 года, отрицает наличие у него российского гражданства и называет действия президента "беспределом". По его словам, обвинения против него "слепили на скорую руку". Ряд СМИ и активистов писали о том, что у Труханова может быть российское гражданство, уже на протяжении нескольких лет, однако официально это до последнего момента не подтверждалось. Журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что опубликованная СБУ копия российского загранпаспорта Труханова не может служить доказательством. "Этот документ явно поддельный и, вероятно, является результатом активных действий России против действующего мэра", - утверждает Грозев. Доказательства своей версии он обещал опубликовать 16 октября.



