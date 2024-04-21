Зеленский: у Украины есть шанс перехватить инициативу на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть шанс перехватить инициативу на фронте, если Киев получит необходимые ему системы вооружений. Украинский лидер заявил об этом в интервью американскому телеканалу NBC после того, как Палата представителей Конгресса США днём ранее, 20 апреля, одобрила пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов 800 миллионов долларов.

В беседе с NBC Зеленский отметил, что на сегодняшний день Украина нуждается в дальнобойном оружии и системах противовоздушной обороны. Украинский президент надеется, что после одобрения Конгрессом США выделения новых средств его стране, американская администрация быстро направит украинской армии оружие и оборудование, которые срочно нужны на фронте.

"Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно нужно иметь эти системы вооружения", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Говоря о возможных сроках войны, Зеленский отметил, что всё зависит от того, как быстро украинские военные получат помощь. "Есть очень много переменных, очень много факторов", - цитирует Зеленского "РБК-Украина".

Ранее, комментируя итоги голосования в Палате представителей американского Конгресса, президент Украины сказал, что это решение "спасёт тысячи и тысячи жизней". Зеленский также поблагодарил американских политиков за поддержку Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, назвал произошедшее "плохим днём для Путина". "Плохой день для всех, кто воображает, что Америка может дрогнуть, когда дело доходит до защиты того, за что и за кого она выступает", - написал Кулеба в соцсети X, выразив также надежду на то, что украинские военные на передовой почувствуют эффект решения уже в ближайшее время.

Демократические лидеры Сената США уже пообещали в следующие 72 часа проголосовать за принятый нижней палатой пакет законопроектов, которые предусматривают также возможность заморозки российских активов в интересах Украины, помощь Тайваню и Израилю и ряд других положений. Впоследствии документы будут переданы на подпись главе Белого дома Джо Байдену. Он уже призвал Сенат отправить этот пакет мер ему на стол, чтобы иметь возможность придать им статус закона и оперативно передать Украине оружие и технику для неотложных нужд на фронте.

В Кремле, реагируя на одобрение крупного пакета помощи Украине, заявили, что этот шаг будет стоить украинцам новых жизней. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей об оказании помощи Киеву "ещё больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину". "Конфискация замороженных активов России нанесёт удар по имиджу США и отпугнёт инвесторов в эту страну", - приводит слова Пескова агентство ТАСС.