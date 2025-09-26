Зеленский: Украина может отказаться от возврата территорий военным путём

Украина даже ради установления мира с Россией не может признать оккупированные Россией украинские территории российскими. Об этом в интервью Axios заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На уточняющий вопрос о том, готова ли Украина, не признавая территории де-юре, согласиться с тем, что фактическая граница между ней и Россией будет отличаться от международно признанных границ, Зеленский ответил: "Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию и завтра будет прекращение огня, и все понимают, что у нас нет силы, чтобы вернуть эти территории обратно, то мы готовы говорить об этом". По словам президента Украины, в будущем Киев будет добиваться возвращения территорий "дипломатическим путем, а не вооружённым". "И я думаю, что это хороший компромисс для каждого", – подчеркнул Зеленский.

Президент США Дональд Трамп на днях, призвав Россию к завершению войны, отметил, что Украина при поддержке ЕС могла бы попытаться отвоевать свои территории "и даже пойти дальше".

Многие комментаторы отметили изменение позиции Трампа – ранее администрация США, напротив, говорила о возможных территориальных уступках со стороны Украины. Зеленский заявил, что был немного удивлён этим словам американского лидера. В последние несколько месяцев представители украинского руководства не раз подчёркивали, что страна сейчас вряд ли способна отвоевать у России все свои территории и что Украина готова к прекращению огня по текущей линии фронта.

Под контролем России находится аннексированный ещё в 2014 году Крым, а также почти вся Луганская область, большая часть Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Все эти регионы Москва считает своими. Кроме того, российские войска оккупируют небольшие части территорий Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В связи с мирными переговорами СМИ писали о требовании Москвы передать под российский контроль оставшейся территории Донецкой области, утверждая, что в этом случае Кремль может согласиться на прекращение огня. Официально именно о таком требовании не объявлялось, ранее Владимир Путин требовал от Украины передать России все четыре области. Украина готова к прекращению огня по линии фронта, но не к передаче России дополнительных территорий.