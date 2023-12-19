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Зеленский: я уверен, что помощь со стороны США продолжится

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Украинские военные просили у Владимира Зеленского мобилизовать в армию 450-500 тысяч человек, но он предложил доработать план, чтобы в нём учитывалось не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизация тех, кто служит уже около двух лет. Об этом президент Украины заявил во вторник в ходе своей итоговой пресс-конференции.

Телеканал "Настоящее время" ведёт прямую трансляцию с этого мероприятия.

Пресс-конференцию Владимир Зеленский начал с благодарности в адрес бойцов ВСУ, которые сражаются на фронте. Он также поздравил Украину с получением статуса страны-кандидата в члены Европейского союза и началом переговоров о вступлении в этот блок.

Отвечая на вопрос корреспондента японского агентства "Киодо", который спросил, в частности, о не совсем удачных действиях украинской армии на фронте, Зеленский сказал, что Россия в Украине "не достигла ни одной победы". Зеленский напомнил о недавнем высказывании российского президента Владимира Путина по поводу неизменных целей российского вторжения, пишет Русская служба Би-би-си. Путин на прошлой неделе говорил, что целями "специальной военной операции" (как Москва называет войну против Украины - РС.) остаются так называемые "денацификация" и "демилитаризация" соседнего государства.

На пресс-конференции Владимир Зеленский выразил уверенность, что США в конце концов примут решение о выделении Киеву дополнительной помощи. Он также сказал, что недостаток преимущества в воздухе помешал украинской армии достичь больших успехов во время летнего контрнаступления.

Ранее встречу Зеленского с журналистами анонсировал Офис главы украинского государства. Точное время и место проведения пресс-конференции заранее не разглашались. О деталях сообщили лишь в письме-подтверждении аккредитованным журналистам, в том числе сотрудникам иностранных СМИ.

Последняя итоговая пресс-конференция Зеленского проходила в годовщину полномасштабного вторжения России - 24 февраля 2023 года, отмечает РБК-Украина.

  • Незадолго до нынешней пресс-конференции Владимир Зеленский побывал в длительной зарубежной поездке, включающую посещение Кабо-Верде, Аргентины, США и Норвегии. Главной целью визитов была задача добиться дальнейшей военной и финансовой помощи Украине со стороны западных стран и расширение международной поддержки Киева в его усилиях по отражению российской военной агрессии.
  • Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось получить одобрения американского Конгресса на бюджетный запрос, включающий новую помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов.

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