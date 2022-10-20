Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к взрыву на Крымском мосту, который произошёл 8 октября. Тем самым украинские власти впервые дали комментарий об ответственности за инцидент. Своё заявление Зеленский сделал в интервью канадскому телеканалу CTV.

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно" - сказал президент Украины про взрыв на Крымском мосту. Российские власти возлагают вину на украинскую сторону. Президент Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины.

Ранее Киев неоднократно говорил о том, что считает мост легитимной военной целью. После взрыва украинские чиновники, с одной стороны, выражали удовлетворение в связи с разрушением моста, с другой, писали о том, что взрыв мог быть делом российских спецслужб.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании подозреваемых во взрыве.

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