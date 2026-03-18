Зеленский заявил о "плохих предчувствиях" о судьбе переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него "плохие предчувствия" по поводу перспектив мирных переговоров с Россией. Причина этого – война США и Израиля против Ирана, которая сместила фокус мирового внимания на Ближний Восток. Об этом президент Украины сказал в интервью Би-Би-Си, которое он дал во время визита в Британию.

По словам Владимира Зеленского, "фокус внимания Америки - больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению". Переговоры по миру в Украине "постоянно откладываются. А причина этому одна – война в Иране".

При этом на уточняющий вопрос, как протекает в эти дни переговорный процесс, Зеленский ответил, что переговорные группы продолжают общаться между собой - представители США говорят с как с украинской, так и с российской стороной. "Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но русские против встречи в Соединенных Штатах Америки... Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России", — добавил украинский президент.

Очередной раунд трёхсторонних переговоров был намечен на начало марта предположительно в Абу-Даби, но стороны заявили об их переносе.

Украинский президент также призвал западные страны преодолеть раскол, возникший в результате разных взглядов на войну на Ближнем Востоке. В частности, президент Украины отметил, что приветствовал бы встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Отношения между Вашингтоном и Лондоном заметно ухудшились после того, как британское правительство, как и лидеры других европейских стран, отказалось оказать активную военную помощь США и Израилю в войне против Ирана. По словам Зеленского, раскол в НАТО "ослабит обе стороны".

Владимир Зеленский заявил накануне во время выступления в британском парламенте, что подарил королю Великобритании Карлу III iPad, при помощи которого можно в режиме реального времени следить за ситуацией на фронте. "Именно так. В знак уважения и благодарности, а также для укрепления наших связей с Великобританией", - рассказал Зеленский.

Накануне президент Украины провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Достигнута договоренность о том, что Великобритания продолжит выделять Украине на оборону не менее 3 миллиардов фунтов в год до 2031 года. В тексте совместного заявления говорится, что эти деньги, в числе прочего, будут потрачены на средства ПВО и закупку вооружений европейскими союзниками Украины у Соединённых Штатов.

В документе также подчеркивается, что стороны усилят борьбу с российским "теневым флотом", дезинформацией в третьих странах и киберугрозами. Отдельно в заявлении упомянуто восстановление украинской энергетики и подготовка к следующей зиме. Зеленский назвал договоренности "важным шагом для укрепления защиты Украины".