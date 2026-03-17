Зеленский в рамках визита в Лондон договорился о средствах на оборону

Великобритания продолжит выделять Украине на оборону не менее 3-х млрд фунтов в год до 2031 года. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном во вторник Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Киром Стармером во время визита украинского президента в Лондон.

В тексте заявления, опубликованном на сайте Зеленского, говорится, что эти деньги, в числе прочего, будут потрачены на средства ПВО и закупку вооружений европейскими союзниками Украины у Соединённых Штатов.

В документе также подчеркивается, что стороны усилят борьбу с российским "теневым флотом", дезинформацией в третьих странах и киберугрозами. Отдельно в заявлении упомянуто восстановление украинской энергетики и подготовка к следующей зиме. Зеленский назвал договорённости "важным шагом для укрепления защиты Украины".

Ранее во время своего визита Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III. Фото аудиенции опубликовал официальный аккаунт британской королевской семьи в социальной сети X.

"Начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Карла III. Благодарю Его Величество и всю королевскую семью за неизменную поддержку и солидарность с Украиной", - написал Зеленский в соцсетях. На вечер у украинского лидера были намечены переговоры с главой НАТО Марком Рютте.

Выступая во вторник в рамках визита в британском парламенте, президент Украины резко раскритиковал Россию и Иран, назвав их правительства "братьями по ненависти" и "террористическими режимами", которые помогают друг другу вести войны.

Россия использовала поставленные Ираном беспилотники "Шахед" в ходе полномасштабного вторжения в Украину, а также использовала иранские технологии для производства собственных беспилотников. Зеленский утверждает, что Россия также поставляла компоненты для беспилотников, которые Иран использует для нанесения ударов по целям в регионе в ответ на американо-израильские атаки, начавшиеся 28 февраля.

"То, что происходит сегодня вокруг Ирана, для нас не является далекой войной", - сказал Зеленский, выступая перед британскими законодателями. В этом контексте он упомянул о размещении украинских экспертов по противодействию дронам на Ближнем Востоке. "В настоящее время в регионе Ближнего востока и Персидского залива находится 201 украинец. Еще 34 готовы к развертыванию. Это военные эксперты, эксперты, которые знают, как защищаться, как помочь от дронов "Шахед", – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского о поставках российских дронов в Иран сказал: "Здесь, наверное, вам нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивая у него, откуда он взял такую информацию. Мы не комментируем подобные заявления".