Зеленский заявил о поддержке союзников по вопросу истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в Молдове союзники его страны продемонстрировали сильную поддержку в вопросе о предоставлении Киеву истребителей для отражения российской агрессии.
Зеленский сделал такой комментарий на пресс-конференции после прошедшей в четверг встречи более 40 европейских лидеров в Кишинёве, но не привёл всех подробностей, отмечает Reuters. Поставок Украине западных боевых самолётов украинские власти добиваются уже долгое время.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что нынешний саммит демонстрирует твердую решимость континента вернуть мир в Европу. Санду назвала символичным решение провести встречу такого высокого уровня в Молдове, всего в двадцати километрах от границы с Украиной.
Санду также заявила, что Молдова благодарна Украине, которая сопротивляется российскому вторжению и тем самым защищает и соседей. "Сегодня Украина обеспечивает безопасность Молдовы, и мы очень благодарны за это", — сказала Майя Санду, у которой прошли переговоры с Владимиром Зеленским.
Украинский лидер после беседы с Санду заявил журналистам, что гарантии безопасности очень важны сейчас не только для Украины, но и для соседней Молдовы - из-за России и ее агрессии в Украине, а также потенциальной агрессии в других частях Европы, приводит слова Зеленского Молдавская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Выступая на саммите, Владимир Зеленский подчеркнул, что 2023-й является годом для решений и призвал предоставить на саммите НАТО в Вильнюсе в июле "четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути к вступлению страны в Североатлантический союз. Одновременно Зеленский отметил, что хотел бы видеть прогресс и на пути вступления его страны в Евросоюз. Соответствующую заявку Киев подал в прошлом году после начала российского широкомасштабного вторжения.
- Ряд СМИ ранее писали, что союзники по НАТО обсуждают возможность предоставления Украине неких гарантий безопасности – по примеру сотрудничества США с Израилем. Представители стран НАТО говорят, что двери союза для Киева открыты, но вступление Украины в него вряд ли возможно, пока продолжается война с Россией.
- 1 июня в столице Молдовы проходил саммит Европейского политического сообщества. Это новая межгосударственная организация, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В её работе принимают участие все страны Европы, кроме России и Беларуси, а также Турция и страны Южного Кавказа. В Молдове проходит второй в истории саммит организации.
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