Зеленый коридор накануне войны. Что происходит на границе Крыма с Украиной

Украина значительно ослабила карантинные ограничения на административной границе с Крымом. Теперь жителям аннексированного Россией полуострова не нужно сдавать экспресс-тест на COVID-19 при въезде на "материк". При этом уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму стремительно растет. Власти Украины не объясняют причин отмены тестирования. Такое решение Киева может быть вызвано ростом напряженности – скоплением российских войск вдоль границы.

В последние два года поток людей на административной границе между Крымом и Херсонской областью (или, по российской терминологии, на государственной границе между РФ и Украиной) значительно снизился. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений количество путешественников сократилось в разы. Люди решаются на поездку только в случае острой необходимости.

По данным Государственной пограничной службы Украины, в 2019 году через административную границу с Крымом (в обе стороны) проехало 2,582 миллиона человек. В 2020 году, когда вводились ограничительные меры в связи с пандемией, это число сократилось до 566 тысяч человек. В 2021-м пассажиропоток достиг отметки 659 тысяч человек.

До конца прошлого года гражданам Украины, проживающим в Крыму, для въезда на подконтрольную Киеву территорию необходимо было регистрироваться в специальном мобильном приложении "Действуй дома" (или просто "Дома"). С его помощью власти следили за тем, чтобы человек, приехавший с полуострова, своевременно сдал ПЦР-тест и пробыл две недели в самоизоляции.

В декабре 2021 года вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что обязательная регистрация в приложении при пересечении админграницы отменяется. По ее словам, отныне за казенный счет всем будут делать экспресс-тест для качественного определения антигена Covid-19. В случае отрицательного результата путешественник волен дальше ступать своей дорогой. При положительном результате либо нужно самоизолироваться на две недели, либо вернуться в Крым.

В начале февраля 2022 года крымчан, направляющихся на материковую часть Украины, ждало очередное новшество: процедуру перехода административной границы дополнительно упростили. Для большинства путешественников это стало полной неожиданностью.

Люди вынуждены проходить сквозь несколько построенных заградительных рубежей, на каждом из которых их изучают под микроскопом

Сотрудники транспортных фирм, которые занимаются перевозкой пассажиров из Крыма на материковую Украину и обратно, рекомендуют планировать маршрут таким образом, чтобы оказаться на пограничном переходе рано утром: в это время там не так многолюдно. Справедливость этого утверждения корреспондент Радио Свобода проверил на собственном опыте: действительно, в районе 8 часов утра со стороны Крыма у границы стояло всего лишь два микроавтобуса. Тем не менее даже полтора десятка пассажиров создали очередь на российском пропускном пункте.

Покидая полуостров, люди вынуждены проходить сквозь несколько построенных российскими властями Крыма заградительных рубежей, на каждом из которых их изучают под микроскопом. Сначала всех поочередно прогоняют через небольшой зарешеченный закуток, где у проезжающих проверяют наличие двух паспортов — не только российского, но и украинского. Кроме того, просят предъявить содержимое сумок и рюкзаков и проверяют одежду ручным металлодетектором. После этого, пройдя через узкий коридор (с двух сторон — заборы), люди попадают на таможенный и пограничный контроль.

Внутри отапливаемой бытовки располагаются ленточный конвейер и рамка металлоискателя, а чуть дальше — шесть окошек для сотрудников Пограничного управления ФСБ. Правда, работают эти окошки по принципу касс в супермаркетах во время вечернего наплыва покупателей: из шести стоек открыта только одна. Скрупулезной проверкой документов и сопоставлением внешности с фотографией в паспорте российские пограничники не ограничиваются. Они задают не только стандартные вопросы о маршруте и цели поездки — их любознательность простирается куда дальше. Например, сотрудники погранслужбы запросто могут поинтересоваться, кто ты по профессии, с кем планируешь встречаться в Украине или где, когда и на каком основании тебе выдали тот или иной документ. На беседу с каждым путешественником уходит несколько минут. Оттого и образуется очередь. При этом людям приходится ждать снаружи, на холоде. Очевидно, что по эпидемиологическим причинам, в теплый сарайчик проезжающих впускают строго по одному.

Последний кордон ждет путешественников на выходе из контрольно-пропускного пункта. Человек с автоматом перед каждым проходящим открывает калитку (которая закрывается почему-то на велосипедный замок) и забирает разноцветные талончики, которые его сослуживцы выдают на предыдущих уровнях квеста.

При пересечении административной границы в обратном направлении, российский этап дополняется еще одной миссией. При входе на территорию КПП нужно заполнить бумажную анкету, в которой необходимо сообщить, привит ли ты вакциной от COVID-19 или имеется ли у тебя справка о перенесенном заболевании.

В отличие от российской, на украинской стороне админграницы царят либеральные порядки. В день, когда корреспондент Радио Свобода побывал там, работала тоже всего одна стойка, но проверка происходила очень быстро, поэтому люди не томились в ожидании. Представитель Государственной таможенной службы Украины даже не просил проезжающих открывать багаж, а пограничник лишь проверял паспорта по базе данных. После этих двух этапов путешественникам желали счастливого пути и отпускали на все четыре стороны. На вопрос корреспондента Радио Свобода об экспресс-тестах сотрудник погранслужбы сообщил, что с недавнего времени их делать перестали: мол, Украина больше не находится в "красной зоне" по заболеваемости, поэтому контроль решили ослабить.

Крымчане, направлявшиеся в Херсонскую область, не знали о том, что проверка на наличие в организме коронавируса на пункте пропуска теперь не проводится. Наталья Чередниченко из Симферополя регулярно пересекает административную границу с маленькой дочкой. По ее словам, в последний раз она ездила этим маршрутом примерно месяц назад, и экспресс-тестирование проводилось. Сотрудник транспортной компании по имени Станислав, который возит пассажиров от контрольно-пропускного пункта "Каланчак" до Херсона и обратно, сообщил корреспонденту Радио Свобода, что он ничего не слышал об отмене тестов. "Обычно приходится ждать, пока все пройдут контроль. Сейчас люди говорят, что задержки только на российской стороне", — рассказал водитель.

В то же время в сервисе бронирования автобусных билетов между Крымом и остальной Украиной "Всегда везет" сообщили о том, что фактически экспресс-тестирование "отменили 30 декабря [2021 года] вместе с приложением". В настоящий момент тесты делают только на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" тем пассажирам, которые садятся на поезд, отметили в компании.

Почему существует разница в правилах в случае с железной дорогой и автобусами, никто не знает. Получить официальное разъяснение на этот счет не удалось. В Государственной пограничной службе, представительстве президента Украины в Автономной республике Крым и Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, оперативный комментарий предоставить не смогли.

По мнению крымского политолога Александра Севастьянова, внезапная отмена экспресс-тестирования и отсутствие каких-либо объяснений на этот счет может свидетельствовать о том, что тесты не делают по чисто техническим причинам. "Эта ситуация связана конкретно с крымской границей. Вице-премьер Ирина Верещук объявляла об упрощении режима, хотя она говорила, что экспресс-тест надо будет все-таки делать. Но я думаю, что с экспресс-тестами возникла какая-то техническая проблема — то ли их не хватает, то ли возникла некая заминка. И те, кто пересекал границу в начале февраля, как раз на эту заминку попали", — считает эксперт.

Правительство хочет продемонстрировать, что жители Крыма признаются полноправными гражданами Украины

Власти Украины ослабили эпидемиологический контроль на административной границе на фоне резкого роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Крыму. Так, 5 февраля на полуострове заболели 1303 человека (815 в Автономной Республике Крым и 488 в Севастополе). За последний месяц уровень заболеваемости вырос почти в десять раз: 5 января в Крыму было выявлено 140 новых случаев. В Симферополе школы вновь массово переводят на дистанционное обучение, а российская администрация полуострова жалуется, что не хватает машин скорой помощи. На материковой Украине, к слову, ситуация ничуть не лучше: за тот же период число новых случаев в сутки выросло с 4571 до 42 533.

Смягчение пропускного режима произошло на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и Киева. На протяжении последних месяцев власти Украины и западные политики сообщают о том, что Россия наращивает военное присутствие вдоль украинской границы. Это, по их мнению, свидетельствует о подготовке вторжения. Кремль все обвинения в свой адрес отрицает, объясняя развертывание вооружений в приграничной зоне военными учениями.

Заявления официальных лиц и публикации в СМИ в последние дни говорят о том, что конфликт идет по нарастающей: американская компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки, на которых видно, что численность российских войск в приграничной зоне увеличивается; украинская сторона отвечает на это артиллерийскими учениями у административной границы с Крымом. 6 февраля со ссылкой на американских официальных лиц агентство Reuters и Washington Post сообщили, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну.

Риск распространения заболеваемости и опасения насчет начала нового витка вооруженного противостояния — не лучший момент для ослабления пограничного контроля. Но эскалация напряжения вынуждает украинские власти демонстрировать добрососедское отношение к крымчанам, полагает политолог Александр Севастьянов. "В связи с нагнетанием ситуации, которое происходит, скажем объективно, с обеих сторон, украинское правительство, которое находится в очень непростом положении, хочет продемонстрировать, что жители Крыма признаются полноправными гражданами Украины, и поэтому снимает ограничения [на пересечение административной границы]. Власти делают, возможно, очень рискованный ход в нынешней ситуации, но с другой стороны, это явная политическая демонстрация того, что Украина открыта для жителей Крыма. У правительства Украины не остается другого варианта, как до конца использовать любые приемы мирной риторики", — считает специалист.