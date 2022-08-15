Зеркало Путина. Виталий Портников – об амбициях и возможностях

Пять с лишним месяцев войны России против Украины неожиданно помогли очертить подлинную роль, которую в Кремле играет бывший президент Дмитрий Медведев. Имидж любующегося смартфонами "либерала", основавшего Сколково, давно в прошлом, а ведь Медведеву удавалось сохранить этот образ даже после того, как формально именно он начал войну против Грузии. В прошлом – и разговоры о потере бывшим президентом политического веса после отставки с поста премьер-министра России и перемещения на пост заместителя председателя Совета безопасности. Кто такой в нынешней политической и уж тем более экономической ситуации премьер-министр России? А заместитель Совета безопасности – важное лицо в государстве, так как Совет безопасности теперь почти что как политбюро. Именно заместитель председателя Совбеза проводит совещания силовиков в оккупированном Луганске и раздает указания силовым министрам. И именно он, а не какой-то там Михаил Мишустин объясняет западным лидерам, как к ним на самом деле относятся в Кремле. "Тётки", "клоуны", "наследники нацистов" – новая пресс-служба Медведева не выбирает слов.

Так кто же такой Медведев? Не только бывший преемник, но и будущий наследник Владимира Путина? Положим, кто станет наследником президента – не говоря уже о том, что он не собирается расставаться с властью, – не знает никто. Когда умер Владимир Ленин, его наследником формально стал тихий Алексей Рыков, от которого требовалось просто старательно продолжать "нэповский" курс и обеспечивать коллективное руководство. Ну а потом к власти пришёл Иосиф Сталин, и завертелось кровавое колесо. Когда умер Сталин, его наследником стал серый Георгий Маленков, от которого требовалось "сгладить углы" сталинского безумия последних лет и обеспечить коллективное руководство. Ну а потом пришел Хрущев, и началась "оттепель". И никто не скажет вам, кто окажется реальным преемником Путина – новый Сталин или новый Хрущев.

Их амбиции ограничиваются только их возможностями

Поэтому дело вовсе не в том, что Медведев – преемник Путина. Дело в том, что он – зеркало Путина. Его выступления на Совбезе и в 2014 году, как рассказывали знающие люди, были куда более радикальными, чем речи силовиков. Медведев просто может позволить себе разговаривать так, как Путин разговаривать не хочет. Путин царь, которому негоже отвлекаться на суету, он мыслит историческими категориями или угрожает небесными карами, как в ночь на 24 февраля. А Медведев говорит о политических планах и демонстрирует подлинное отношение Путина к оппонентам, даже не к оппонентам – к врагам. Когда Медведев написал свою нашумевшую статью об Украине, более всего над этим текстом потешались почему-то в Киеве. Представители украинского руководства объясняли, что Медведев просто клоун, который пытается выслужиться перед Путиным, а его тезисы просто пропаганда. И потом, не Медведеву же решать, будет Путин встречаться с Владимиром Зеленским или нет!

А Медведев ничего такого не решает. Он просто сообщает миру то, что уже решил Путин. И он ни перед кем не выслуживается, он просто озвучивает то, что нужно озвучить Путину, только не самому и не через собственного пресс-секретаря. Слова пресс-секретаря – это позиция Путина. А слова Медведева – это сигнал Путина. Ясный, четкий и жесткий сигнал. "Я вас уничтожу" – только развернуто.

Поэтому на месте руководителей Грузии и Казахстана я бы очень обеспокоился после удалённого поста Медведева во "ВКонтакте". Случайно такие тексты не появляются, и уж точно сам Медведев не сидит над клавиатурой компьютера или телефона и не набирает "много букв". Обещание "ликвидировать" Грузию и "наказать" Казахстан – это то, что они уже решили между собой, и то, что будут осуществлять вне зависимости от того, как и когда окончат войну против Украины. Потому что Украиной их амбиции не ограничиваются. Их амбиции ограничиваются только их возможностями.

Зачем Медведев все это вообще пишет, если в Кремле настроены на войну? Ну это же просто: кремлёвский сигнал – всегда приглашение к капитуляции. И поэтому логично, что такое приглашение передаёт именно бывший президент страны, а не какой-то заурядный чиновник. В Кремле могли рассчитывать, что после статьи Медведева в Киеве – ну пусть не руководители страны, так военные или силовики – поймут, что Путин не собирается общаться с Зеленским, "ожидает следующего", и помогут избавиться от законного президента, чтобы "следующий" начал переговоры о капитуляции и предотвратил нападение Москвы. Не поняли – что ж, тогда мы покажем вам декоммунизацию. Точно так же в Кремле рассчитывают, что после уничижительных слов Медведева о Грузии и Казахстане там начнут "работу над ошибками", вспомнят, что раньше-то и Грузии никакой не было, и Казахстана, а всегда была одна сплошная Россия "от Лиссабона до Владивостока". Или до Аляски?

Над всеми этими ужимками путинского зеркала можно было бы иронизировать, если бы осуществление кремлевских планов не приводило затем к гибели десятков тысяч людей, изгнанию миллионов, разрушению городов, к страху и смерти. Но именно таким и является путинское представление о политике – представление, которое точно и без лишних церемоний отражает Дмитрий Медведев.

Виталий Портников – киевский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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