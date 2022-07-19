В Европе стоит аномальная жара – сотни погибших, лесные пожары

В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горит более сотни тысяч гектаров лесов и зелёных насаждений. От жары и пожаров погибают люди и животные, десятки тысяч жителей в разных странах вынуждены покинуть свои дома. Учёные связывают аномальные волны тепла с глобальным потеплением климата.
"Изменение климата убивает: оно убивает людей, нашу экосистему, наше биоразнообразие. Оно уничтожает то, что дорого нам как обществу – наши дома, наш бизнес, наш скот", – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес во время поездки в один из наиболее пострадавших регионов страны.
В Испании более десяти дней температура поднималась выше 40°C. В стране вспыхнуло более тридцати лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров. Из-за огня тысячам людей пришлось эвакуироваться. В Испании и соседней Португалии от жары и пожаров погибли более семисот человек.
В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47°C, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности. Благодаря похолоданию в понедельник удалось потушить несколько пожаров на севере страны.
Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причём более трети из них – за последнюю неделю. Во французском департаменте Жиронда более 1700 пожарных пытаются взять под контроль огонь, который уже приблизился к пляжам и ценным виноградникам. Только в Жиронде за последние дни свои дома и места отдыха покинули около 32 тысяч местных жителей и туристов.
В Великобритании во вторник ожидается до 41°C. Из-за жары плавятся взлётно-посадочные полосы, а "рельсы могут деформироваться", предупреждают железнодорожные операторы. В Ирландии побит рекорд 1887 года: температура в Дублине поднялась до 33°C. Также аномальная жара прогнозируется в Бельгии и Нидерландах.
Климатологи считают, что волны тепла становятся более интенсивными, частыми и продолжительными из-за изменения климата, а в сочетании с засухами – затрудняют борьбу с лесными пожарами. Учёные предупреждают, что из-за потепления климата погода будет становиться более экстремальной, а лесные пожары – более частыми и разрушительными.
- В России также на протяжении нескольких недель сохранялась жаркая погода. В Москве и Подмосковье температура фиксировалась на 5-6°C выше климатической нормы. В Центральной России и на Алтае были побиты рекорды многолетней давности. В нескольких регионах был введён режим ЧС из-за лесных пожаров на фоне устойчивой сухой погоды, в том числе – в Хабаровском крае.
- Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с начала 2022 года во всём мире было побито 188 рекордов тепла и 18 рекордов холода. "Это то, чего можно ожидать от глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами. Теперь это мир, в котором мы живём", – говорит климатолог, профессор наук о Земле Габриэль Векки.
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