Жажда небылицы. Анатолий Стреляный – о Святой Руси

Образованная и впечатлительная русская женщина просит своих мыслящих соотечественников не так уж снисходительно судить о религиях, монархиях и обо всем таком: "Это красиво. И сказочно. И обряды церковные, и роскошные королевские церемонии с соблюдением дворцовых протоколов… Настоящих принцев у нас уже не будет, но хотя бы запомните, что нельзя убивать сказку. Пригодится воды напиться - не пришлось бы снова хлебать уксус".



Подписавшись под этой речью, всё-таки подумаешь… Время идёт, а большинство людей всё еще не догадываются, что расколдованный мир может быть не менее чарующим, мило загадочным, музыкальным, да и более обуздывающим, чем тот, с которым нам так не хочется расставаться. А кроме того… Живая – не убитая! – сказка, она ведь бывает с таким намёком, что мало иной раз никому не покажется, и самому сказочнику, чуть ли не в первую очередь.



Вот есть (или её, скажете, нет?!) сказка о Святой Руси. Святая – значит безгрешная испокон и во веки веков. Гласит же она не что иное, как то, что по праву своей святости Русь призвана володеть ну, хотя бы половиной мира. Вот "Казачья песня" 1831 года:

Хоть лихие вы поляки,

Покоритесь же вы нам:

Если вы не покоритесь,

Пропадёте, как трава:

Наша матушка Россия

Всему свету голова.



Разве не она, эта сказка о голове всего света, послала русских на войну против Украины? Русский мир, будь он уже достаточно расколдован, не толпился бы сейчас перед военкоматами с повестками в руках, покорно спеша на убой в херсонской степи. Чем больше колдовства в умах, тем больше беспорядка и нечистоты в делах. Связь не всегда прямая и такая наглядная, как в этом случае, но тем более прочная. Заколдованный мир – мир вчерашний, замшелый, мир, который одной ногой, а где-то и двумя, и тремя, если бы их было три, в не очень хорошем прошлом.

Что красные, что белые, что не пойми какие, дерзание у всех одно: лишь бы не как у людей

Мало-мальски продвинутый сын отечества высказывается без обиняков: "Россия решила вернуть своё – Запад ей мешает". От исхода войны зависит то, что с Россией будет. Он допускает, что Россия потерпит поражение, зато после этого замкнется в себе, на сей раз навечно. Да, зато! Главное для него, оказывается, – сохранить родную самость. Она ему дороже даже земель. Вот так. Война с Западом стала для него войной за лица необщее выраженье. По-другому – за выдумку.



Это так неожиданно, что с языка срывается: да неужели?! Что, Россия и впрямь собралась погрузиться в глубину своих веков? Верить не хочется, но вот же они перед нами, ведущие казённые мыслители, которые именно таким видят будущее. Не было бы счастья, да несчастье, глядишь, поможет, рассуждают они почти этими словами, имея в виду поражение в войне, но не с Украиной, а – бери шире! – с Западом в степях Украины.



Чему не быть, тому, конечно, и не бывать, но мы можем видеть сегодня собственными глазами, что большие завиральные идеи действительно способны порождать деяния, от которых не только стынет, но и льётся кровь. Ещё недавно знали из книжек, и вот дожили до наглядности, что войны за миражи могут – таки могут! – увлекать больше, чем за что-то осязаемое…



Запад породил сказку о Граде Божьем, но он же её и победил, чтобы не сказать убил. Сегодня он сказками развлекается, а живет былью, и это захватывающая быль. Победительницей оказалась цивилизация: всё более глубокое разделение труда, и в то же время всё более тесное объединение отдельных умений и усилий уже во всемирном измерении. Разделение именно труда, а не вер, не выдумок, и объединение, опять же, не этого всего, а кое-чего с виду более простого, но такого на поверку, что позволяет попасть в самое сердце астероида, отстоящего от грешной Земли на миллиарды километров.



Сто лет назад о мировой коммунистической революции в России не мечтали – её уверенно ждали со дня на день, а когда не дождались, то особо не расстроились. Ну, что ж, решили, устроим – в укор и в пример миру – коммунизм в одной отдельно взятой стране. Так была закреплена цивилизационная отсталость "отдельно взятой", но тогда это получилось не намеренно. Наоборот, царила высокая уверенность, что получится новая, лучшая, истинно совершенная цивилизация. Отставание явилось непредвиденным результатом хотя и очень больших, но бесплодных усилий.



Но коммунизм всё-таки дитя эпохи Просвещения, пусть и не самое удачное. Освобождение человека от веры в чудеса, от пут религиозности мыслилось в паре с величайшим преобразованием всей его жизни. "Люди должны владеть всеми благами и богатствами земли сообща и на равных правах и пользоваться ими тоже сообща и равномерно", – проповедовалось ещё до Вольтера, для чего, как завещал один из этих проповедников, сначала должны быть удавлены "все сильные мира и знатные господа", и удавлены не как-нибудь, а "петлями из кишок священников".

Ленин принял эту программу всей душой, но он всё-таки призывал молодежь "учиться, учиться и учиться", подчёркивая, что "коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество". Не отстать от Запада, а опередить, превзойти его! Такой была русская (советская) идея на протяжении 70 лет. А вот сейчас отсталость России, похоже, предусматривается. Такую плату русские талибы готовятся внести за самоутверждение их отечества.



Есть разница? По большому, историческому счёту особой разницы нет. Что красные, что белые, что не пойми какие, дерзание у всех одно: лишь бы не как у людей – лишь бы уклониться, убежать от обыкновенной, пошлой, буржуазной свободы. "Буржуазность", "меркантилизм", "консьюмеризм" и прочие ругательные слова, они, как на смех, не свои, не отечественные - они из мира той же свободы, которая вечно собой недовольна, как ей и полагается. Но что до того русскому человеку, коль они помогают ему отводить душу?



Ещё раз: почему англичанке не мешают её религиозно-дворцовые церемонии? Да потому что она давным-давно удалила связанные с ними побасёнки из своей обыденной жизни, оставила их "для поиграться" на досуге. А Россия… Был в ней коммунизм, теперь самобытность – всё это разные наполнители одного кубка, из которого русский человек утоляет, да никак не утолит свою жажду небылицы.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист



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