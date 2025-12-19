"Желаемое решение для России". Путин и Пиночет

На уходящей неделе в Чили на президентских выборах победил правый консервативный политик Хосе Антонио Каст, не скрывающий симпатий к диктатору Аугусто Пиночету, правившему страной с 1973 по 1990 год. Мало кто знает, что 30 с лишним лет назад модель военной диктатуры по образцу чилийской назвал "желаемой" для России Владимир Путин.

Каст набрал более 58% голосов в борьбе с кандидатом от левых сил Жаннетт Харой во втором туре выборов, который состоялся 14 декабря 2025 года. Он станет первым президентом Чили, открыто провозглашающим верность наследию диктатуры генерала Аугусто Пиночета. Каст неоднократно говорил о Пиночете в позитивном ключе и, в частности, заявлял: "Если бы Пиночет был жив, он бы проголосовал за меня".

Фигура Пиночета регулярно всплывает в дискуссиях еще об одном президенте – Владимире Путине.

Однако самый прямой "пиночетовский" эпизод произошел с Путиным задолго до его прихода в Кремль.

Деловой клуб на Большом проспекте

Санкт-Петербург, 7 октября 1993 года. В Москве зияет выгоревшими окнами Белый дом, за три дня до этого обстрелянный из танков во время самого масштабного в истории новой России кризиса – противостояния Верховного Совета во главе с Русланом Хасбулатовым и президента Бориса Ельцина, за две недели до этого издавшего указ о роспуске парламента. Более 150 По официальной версии. погибших и сотни раненых в результате событий, которые, по одной версии, предотвратили возвращение к власти коммунистов, по другой – заложили фундамент для последующего авторитарного правления Владимира Путина при поддержке силовиков и спецслужб.

В Санкт-Петербурге те события откликнулись лишь гулким эхом и обошлись без жертв. Вооруженных столкновений удалось избежать и город жил своей обычной жизнью – которую, впрочем, для многих его обитателей сложно назвать хорошей: гиперинфляция, дефицит продуктов, бартерные расчеты, криминальные разборки.

Обо всем этом легко забыть, оказавшись в роскошных интерьерах Доходного дома купца Юнкера в доме №10 на Большом проспекте Васильевского острова. Совсем недавно тут располагалось консульство ГДР, а после объединения Германии под крышей особняка поселились представительства немецких компаний, торопящихся извлечь выгоду из бурно растущего российского рынка – BASF, Dresdner Bank, Karl Zeiss и других.

Каждый первый четверг месяца в "Доме немецкой экономики", который открылся в особняке Юнкера в марте 1992-го, собираются немецкие бизнесмены и российские чиновники.

В 1993 году первый четверг месяца выпал на 7 октября. На очередной российско-немецкой встрече побывали журналисты телеканала WDR, одного из крупнейших немецких вещателей. Они выпустили сюжет о мероприятии, который сохранился в интернете. Главным гостем в особняке Юнкера в тот день был не немецкий бизнесмен или дипломат (на встрече присутствовал генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Корд Майер-Клодт), а именинник, отмечавший свой 41-й день рождения: председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин.

Усевшись на почетное место во главе общего стола Путин предлагает присутствующим задавать вопросы. Реплик из зала на видео нет, но закадровый голос в репортаже WDR поясняет: "Отвечая на вопрос, заданный этим немецким генеральным директором, – рассматривалась ли возможность установления диктатуры по образцу чилийского режима Пиночета не только в российских военных кругах, – вице-мэр Санкт-Петербурга признался немецкому бизнес-сообществу: "Если так ставить вопрос, я поддерживаю диктатуру Пиночета в России".

Человек, задавший вопрос о чилийской диктатуре - Зигфрид Мросс, генеральный менеджер бременской военно-промышленной компании Atlas Elektronik, крупного производителя электроники для кораблей и подводных лодок (сейчас входит в концерн ThyssenKrupp). В 1992 году немецкая пресса писала, что Atlas Elektronik собирается оснастить 15 судов "Роскомфлота" радарами для поиска рыбы.

Подробности обмена мнениями о Пиночете во время этой встречи приводило, ссылаясь на сюжет WDR, немецкое издание Neues Deutschland ("Новая Германия").

"Владимир Путин, вице-мэр Санкт-Петербурга и председатель Комитета по внешним связям шестимиллионного города, дал понять немецким представителям деловых кругов, что военная диктатура по чилийскому образцу была бы желаемым для России решением нынешних политических проблем", – говорилось в публикации. Газета уточнила, что Путин "разделил политическое насилие на "необходимое" и "криминальное", причем "необходимым" назвал лишь то, которое защищает экономические реформы и частные инвестиции" (в сюжете WDR этого фрагмента нет).

Neues Deutschland также утверждает, что Путин на встрече "одобрил возможные приготовления тогдашнего президента Бориса Ельцина и военных к установлению диктатуры по образцу Пиночета", хотя прямая цитата Путина в тексте отсутствует.

Сразу после обсуждения перспектив диктатуры встреча перешла в неофициальную часть. Представители немецкого бизнеса не упустили повод поздравить чиновника, от которого зависели их проекты в городе, и вручили Путину букет цветов. Один из членов делегации произнес: "Мы от всей души поздравляем вас с днем рождения. Мы желаем вам счастья, здоровья и энергии, чтобы вы могли и дальше успешно поддерживать иностранных предпринимателей, особенно немцев".

В чем обвиняют Пиночета Согласно выводам официальных государственных комиссий, созданных после возвращения демократии, с 1973 по 1990 год силы безопасности режима Пиночета: убили или насильственно лишили жизни более 3200 человек;

подвергли пыткам около 38 000 человек;

осуществляли массовые незаконные задержания и насильственные исчезновения;

в отдельных случаях похищали детей репрессированных родителей и передавали их на усыновление. На этом основании Пиночета официально обвиняли в преступлениях против человечности.

"Дом немецкой экономики" неслучайно пригласил Путина на свою встречу, ведь глава Комитета по внешним связям был одним из инициаторов его открытия. В мае 1991 года Анатолий Собчак, еще только председатель Ленсовета, но уже популярный и известный на Западе демократический политик, встретился за обедом в Кельне с Отто Вольффом фон Амеронгеном, главой "Восточного комитета" – лоббистской организации, представлявшей интересы немецкого бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Полгода спустя Собчак снова приехал в резиденцию фон Амеронгена, на этот раз уже в качестве мэра и в сопровождении Владимира Путина. Именно в результате этой встречи было принято решение о создании "Дома немецкой экономики" в Петербурге, который был открыт в 1992 году – раньше, чем аналогичная площадка появилась в Москве.

"Восточный комитет" и в дальнейшем организовывал регулярные встречи немецких бизнесменов с Путиным, которые продолжались до 2022 года. "Комитет" призывал отменить санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма, и выступал в поддержку проекта "Северный поток-2". Вторжение в Украину в 2022 году "Восточный комитет" осудил.

После прихода в Кремль Путин ни разу не высказывался о Пиночете – по крайней мере, таких высказываний нет в доступных стенограммах, пресс-релизах и интервью. Редакция направила пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову запрос о том, изменилось ли отношение Путина к Пиночету с 1993 года. Сообщение в телеграме было прочитано, но ответа не последовало.

"Формальное сходство"

Несмотря на то, что Аугусто Пиночет отошел от власти в 1990 году, выполнив решение состоявшегося двумя годами ранее общенародного референдума, он еще несколько лет сохранял изрядное политическое влияние, а его имя оставалось на слуху, в том числе в России, где еще недавно советская печать не скупилась на регулярные обвинения в адрес "пришедшей к власти при помощи ЦРУ пиночетовской хунты". Контекст, в котором упоминался Пиночет, даже после распада СССР по-прежнему был чаще негативным.

В декабре 1993 года, спустя два месяца после встречи Путина с немецкими бизнесменами в особняке Юнкера на Васильевском острове, интервью у Аугусто Пиночета взял журналист "Известий" и "Международной панорамы" Михаил Кожухов. По его собственным воспоминаниям, он начал разговор с извинений "за все, что написал о Пиночете, когда был молод и находился под влиянием коммунистической пропаганды".

О том, каким было отношение к Пиночету в российском обществе, говорит реакция на фильм, частью которого стало это интервью.

"Скандал продолжался примерно неделю. Меня не преминули пнуть и коллеги: осуждающие публикации вышли в нескольких газетах. Включая "Московские новости", где меня обвинил в апологетике чилийского фашизма большой, как стало понятно в последние годы, демократ Сергей Брилев. Но все, наконец, стихло: другие, куда более важные события вытеснили мое "простите, генерал" из поля всеобщего негодования", – вспоминал в 2019 году Кожухов, который спустя 5 лет после интервью с Пиночетом, в 1999-м, ненадолго стал пресс-секретарем премьер-министра Путина.

Пошла ли Россия по пути диктатуры Пиночета, как хотел Путин?

Сходство между Россией Владимира Путина и Чили времен диктатуры Аугусто Пиночета в первую очередь выражено в том, что в обоих случаях государство возглавили консервативные люди в погонах, выходцы из армии и спецслужб. У Пиночета и у Путина властные полномочия целиком принадлежали или принадлежат узкой группе наиболее финансово обеспеченных семейств, как правило из среды военных и представителей спецслужб, которым подконтрольны как политика, так и экономика страны.

И Путин, и Пиночет уверовали в то, что они наделены особой миссией по возвращению стране "утраченного величия". Оба создали себе образ защитников страны от внешних и внутренних угроз. В Чили это была "коммунистическая угроза", в России – "лихие 90-е" и "враждебное западное либеральное влияние".

И Пиночет, и Путин добились внесения изменений в конституции своих стран для продления своего правления. В обеих странах формально сохранялись или сохранились демократические институты, парламент и суды – однако фактически они были (а в России и остаются) полностью подконтрольны "национальному лидеру".

При обоих режимах значительное количество граждан было вынуждено покинуть страну по политическим и/или экономическим мотивам. При этом оба они характеризуются попыткой совместить тоталитарный политический контроль с элементами либеральной экономической политики. В Чили во времена Пиночета экономические реформы проводились группой "чикагских мальчиков", ориентированных на нерегулируемый капитализм, свободный рынок и общую приватизацию. В России Путина в первые два срока его правления (2000–2008 годы) либеральная экономическая команда внедряла схожие рыночные механизмы.

Однако если у Пиночета была четкая конечная цель – переход к чистому частному капитализму, то в путинской России со временем резко усилился госкапитализм, то есть государственный сектор экономики, а весь крупный частный бизнес оказался полностью подмят под себя силовиками.

И Пиночет, и Путин сделали ставку на правоохранительные органы и спецслужбы для устранения политических противников, а также на полностью подцензурные СМИ – для удержания власти, формирования нужного лояльного общественного мнения и маргинализации политических противников.

И все же сходства между Россией Путина и Чили Пиночета носят скорее формальный характер – оба они установили в своих странах жесткие военно-олигархические диктатуры. Однако методы и исторический контекст их правления существенно отличаются друг от друга.

Эпилог

Спустя семь лет после встречи в особняке Юнкера выбрать путь Пиночета Путину советовали уже не немецкие бизнесмены, а российский олигарх. 31 марта 2000 года, через 5 дней после президентских выборов, по итогам которых Путин впервые занял пост президента, президент Альфа-Банка Петр Авен заявил в интервью британской газете The Guardian, что "Путину следует использовать ту же модель, которую применил в Чили Аугусто Пиночет".

В 2013 году в разговоре с Ксенией Собчак и Ксенией Соколовой Авен частично дезавуировал свои слова: "Я действительно восхищался Пиночетом по целому ряду причин. Однако мои взгляды меняются, как у любого человека. Я считаю, что в России на сегодня единственный способ провести серьезные реформы – это настоящая демократия. Россия должна быть демократической страной, у нас нет другого пути. Мои иллюзии по поводу "авторитарной модернизации" за эти двадцать лет развеялись".

В 2022-м году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Авен попал под европейские санкции, которые два года спустя ему удалось оспорить в суде. Сейчас бывший реформатор и член "семибанкирщины" обосновался в Латвии, называет себя латышом и говорит, что порвал с Россией, хотя латвийские власти подозревают, что миллиардер по-прежнему тесно связан с Кремлем

