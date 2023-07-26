Железный купол. Владимир Бекиш – со взглядом в будущее

Представим себе, что это всё завершилось. Что Запад дрогнул. Стал придерживать оружие, деньги и прекратил поставки Украине. Не захотел тратить свои ресурсы и время на победу над Россией. Ну и Украина не смогла в одиночку сопротивляться, упираться, обороняться. И – всё. Вопрос принадлежности Донецка, Луганска, Херсонщины и Запорожья закрыт, Россия и "Русский мир" раскинулись ещё шире. Народ новых территорий ликует и говорит по-русски – и в школе, и в магазине, где принимают только российские рубли и карту "Мир". Российские Вооруженные силы – на вершине славы, зависти врагов и почести народа. Российский ВПК готов работать не жалкие 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а ещё больше. Российское оружие заставило мир дрожать, а друзья России стоят в очередь за этим оружием.

Ну, и: президент России и его верные соратники – на века в истории, в учебниках, в умах россиян, в бюллетенях голосований всяких выборов.

Мир немедленно стал многополярным, отвернулся от США и Запада, задумался об истинных ценностях, которыми живет Россия и которые она готова защищать, уничтожая при том нетрадиционные и враждебные так называемые ценности, облизываемые Западом.

И что же будет дальше? С Россией? С миром? С Западом, Америкой, Африкой и Венесуэлой?.. Что они – пусть не все, но всё же – будут делать дальше? Чем будут жить? И как? Представить себе, что Украина скажет: "Мы сдаёмся. Забирайте всё, что уже взяли, не трогайте остальное", – лично мне достаточно трудно. Конечно, если в Киеве власть каким-то образом вдруг перейдет в руки неких людей, которые решат быть лучше с Россией, чем Украине самой по себе, тогда – да. А вот если – нет и Украина будет упираться, отказываться подчиняться указаниям по "демилитаризации", "денацификации", "дерусофобизации", представить себе, что Россия остановится и не продолжит превращать в "Русский мир" и Одессу, и Львов, и Днепр – нереально. Потому что если ты добился большего, чем рассчитывал изначально, если можешь получить кое-что ещё, то грех не воспользоваться шансом по максимуму. А значит, Россия пойдет до конца. Конца государства Украина.

История не знает прецедента, при котором Россия/СССР экономически победила противников в гонке вооружений и соревновании экономик

Какой вывод для себя сделает Запад? На Западе уяснят, что остановить Россию уговорами и переговорами шансов нет. На Западе уяснят, что для русских ценность собственной жизни по-прежнему минимальна, что они готовы идти умирать за… да хоть за что!!! За скрепы. За "истинные" ценности. За "память предков". За главнокомандующего. За "возвращение исторических территорий". За то, чтобы доказать "им всем", что русские не такие, как все остальные. За хорошие ежемесячные и боевые по контракту, в конце концов. Ну а уж то, что уничтожать всех нехороших и нетрадиционных ради защиты скреп и исторической памяти для русского человека святое и нужное дело, Запад уяснит уже просто в очередной раз.

И тогда у Запада останется только два варианта дальнейшей жизни.

Первый: никогда не связываться с Россией. И что бы она ни потребовала – лучше отползти и не перечить. А то убьют. Второй: начать действовать, чтобы Россия перестала существовать. Тратить неограниченные ресурсы на гонку вооружений. Готовиться к тяжёлой и долгой войне, создавая мобилизационную экономику. И, конечно, непременно при этом – железный занавес и даже больше – "железный купол" вокруг и над Россией. Максимальная изоляция России от мира и себя от России. Чтобы повторить середину XX века и судьбу СССР. И вот я думаю, что такой сценарий, увы, – сработает. И – повторится.

А какой вывод сделает для себя по ходу этой "святой войны" Россия? Россия уяснит, что если она распаковывает склады с оружием, проводит мобилизацию, зовет желающих пойти пострелять и поуничтожать (легально и за деньги, или не совсем легально, и даже вместо отсидки в тюрьме и тоже за деньги), то Россия может добиться всего, что она пожелает. Трусости врагов. Отползания Запада в кусты, только чтобы продолжать ему – Западу – жить, есть, рожать, загорать… Присоединения новых территорий. Ликвидации неугодных государств и народностей (это про то, что "украинцев как народа или нации никогда не существовало"). Ну, и понятное дело – эйфории руководителей от своих действий; от того, что весь мир при их упоминании трясется и уписывается; от того, что "Русский мир" и русский народ готов за них убить всех и умереть всем самим, но не оставить. И вот представить себе, что при таком осознании событий Россия через пару месяцев или через пару лет после Украины не озарится мыслью о том, что, скажем, стран Балтии никогда не было, а была и там тоже великая Русь... ну просто было бы уныло.

Соответственно, немедленное требование: если все страны Балтии не уничтожат все оружие, включая водяные пистолеты, не запретят населению иметь рогатки, то Россия оставляет за собой право обеспечить национальную безопасность. И этим правом она немедленно воспользуется, потому что её к этому вынудили, она не агрессор! То же самое – как вариант, или одновременно – относительно Польши. Которая думает агрессивно, тем самым вынуждая Россию защитить свои границы. Так же – про Германию, которая вместо того, чтобы валяться у русских в ногах за то, что после 1945 года не была создана Берлинская область СССР, теперь употребляет баварское и считает, что сибирский газ ей не нужен. Одним словом, настало время, есть шанс и техническая возможность у России изменить картину мира!

Но вот почему-то всплывает в памяти ассоциации исторического типа. В свое время, ещё в начале XIX века, российская армия прошла через всю Европу и завоевала Париж. Вот только спустя годы и десятилетия, к началу XX столетия вдруг оказалось, что уровень развития Франции, равно как и других стран Европы, несравнимо выше, чем у России. Потом Россия совершила слом веками существовавшего миропорядка, устроила революцию, целью которой было устройство нового мира. Результат – ещё несколько войн, Вторая мировая в том числе. Причём в этой войне "Русский мир" в образе СССР опять победил, но Запад оказался в разы мощнее и развитее. А "Русский мир" в образе СССР вдруг сдулся и развалился. Сегодня Россия, продемонстрировав свои исключительные возможности, объявила о намерении изменить существующий несправедливый мир. И начала этот мир менять. Вот я лично не сомневаюсь в том, что результат этого всего будет таким же, каким всегда оказывался в обозримом прошлом.

Ну, а если события будут развиваться так, что Запад упрётся и продолжит вооружать и поддерживать Украину, а Украина продолжит отстаивать своё и не сдастся? Как я понимаю, тогда всё будет продолжаться. Удары России по городам и портам Украины. Удары Украины по городам и мостам России. И при этом – всё больше западного оружия попадает на территорию Украины. И при этом – всё больше заводов в России переходит от производства тракторов, пылесосов, унитазов на производство оружия и боеприпасов. Но история не знает прецедента, при котором Россия/СССР экономически победила противников в соревновании экономик. И тем более – в гонке вооружений с их реальным применением каждый день на протяжении не одного года, но как минимум нескольких лет.

Конечно, россияне с радостью и безысходностью будут ездить (пока смогут и это) на китайских и иранских машинах, с завистью глядя на "Мерседесы" и "Вольво". Будут перезваниваться кнопочными телефонами, а не высматривать в каком-то там смартфоне какие-то там фейсбуки. И даже если у них там на Западе всё лучше, всё современней, с новейшими умнейшими смартфонами, машинами, беспилотными аэротакси, летают на Луну и Марс – да плевать на них! Зато нам известны истинные ценности, и мы этим ценностям верны!



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