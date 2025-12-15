Жертвами теракта на Хануку в Сиднее стали 15 человек. Стреляли отец и сын

До 16 возросло число убитых в результате стрельбы во время празднования еврейского праздника Ханука в австралийском городе Сидней. Среди убитых один из двоих стрелявших. По данным полиции, огонь по членам еврейской общины, собравшимся на пляже Бонди-бич, открыли отец и сын.

СМИ назвали имена стрелявших - 50-летний Саджид Акрам и 24-летний Навид Акрам. Отец был убит в перестрелке с полицией на месте, а сын тяжело ранен и находится в больнице в критическом состоянии. По данным МВД Австралии, отец - уроженец Пакистана, живёт в Австралии с 1998 года, сын родился в стране и имеет местное гражданство.

Полиция и власти расследуют случившееся как теракт - целенаправленное нападение на почве антисемитизма. Сообщается, что нападавшие легально владели огнестрельным оружием, несмотря на жёсткие законы в сфере обращения с оружием, действующие в Австралии.

Среди жертв есть 10-летняя девочка, старейшей из жертв было 87 лет. В больницах остаются 40 раненых, в том числе двое полицейских.

Двое нападавших открыли стрельбу по людям с автомобильной парковки у пляжа. Одного из них удалось обезоружить местному жителю по имени Ахмед-аль-Ахмед, сообщается, что сам он был ранен. В СМИ и соцсетях его называют героем, для него уже собрали более 200 тысяч долларов пожертвований.

На месте трагедии возник импровизированный мемориал, люди приносят цветы, флаги Австралии и Израиля.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз назвал 14 декабря "чёрным днём" для страны, резко осудил антисемитизм и пообещал защиту еврейской общине. Соболезнования выразили мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и британский король Карл III - он является также австралийским монархом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие представители израильских властей отметили, что власти Австралии недостаточно сделали для борьбы с антисемитизмом, отметив, что росту антисемитских настроений в стране способствовало, по их мнению, недавнее решение Австралии признать независимость Палестинского государства.

В Австралии живёт около 150 тысяч евреев, из них около трети в Сиднее.

Власти Израиля предупредили евреев по всему миру о необходимости соблюдать меры безопасности в дни празднования Хануки. Об усилении безопасности сообщили власти Нью-Йорка и Лондона.



