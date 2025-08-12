Жертвами удара у Кропивницкого могли стать 12 иностранных добровольцев

По меньшей мере 12 иностранных добровольцев в рядах ВСУ из США, Колумбии, Дании и ряда других стран, а также Тайваня погибли в результате удара россиян по столовой в учебном лагере возле Кропивницкого Кировоградской области 21 июля, пишет во вторник The New York Times.

Неназванный американский новобранец из Флориды при этом сообщил газете, что после взрыва видел не менее 15 погибших солдат и более 100 раненых. В публикации отмечается также, что в результате удара загорелся склад боеприпасов. Это привело к ещё большему количеству взрывов во время оказания помощи раненым.

Представитель международного легиона украинской военной разведки Владимир Каминский не раскрыл количество жертв в результате удара, однако отметил, что расследование продолжается.

Командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военные на учебных площадках "должны немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги и вражеские беспилотники". Он добавил, что военные планируют перенести обучение в защищенные подземные места "насколько это возможно".

Иностранные добровольцы уже погибали во время ракетного удара России по учебному центру в Яворове в 2022 году. В 2024 году в Полтаве в результате ракетного обстрела погибли более 50 курсантов и солдат, многие получили ранения. 29 июля в результате удара по учебной академии погибли трое новобранцев, ещё 18 получили ранения, пишет The New York Times.

21 июля Воздушные силы ВСУ сообщали о воздушной атаке на Кропивницкий. Позже глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович написал, что "на место взрыва в Кропивницком районе выехали все соответствующие службы". ВСУ о последствиях не сообщали.

