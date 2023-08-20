Космический аппарат "Луна-25", вероятно, разбился о поверхность Луны

Роскосмос в воскресенье сообщил, что связь с автоматической межпланетной станцией "Луна-25" прервалась более суток назад. Местонахождение аппарата неизвестно. Корпорация считает, что корабль "перешёл на нерасчётную орбиту и прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны".

Днём ранее Роскосмос заявил о возникновении "нештатной ситуации" на борту "Луны-25" при переходе на предпосадочную орбиту, но не раскрыл подробностей.

Роскосмос формирует межведомственную комиссию, которая займётся выяснением обстоятельств крушения станции.

Межпланетная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это был первый в современной истории России запуск миссии на Луну. Автоматическая станция должна была проводить долговременные исследования на лунной поверхности. Кроме того, как сообщало ТАСС, задачей "Луны-25" была отработка технологии мягкой посадки на Южном полюсе спутника Земли.