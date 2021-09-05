Жестокие столкновения полиции с протестующими в Черногории

Митинг против интронизации сербского патриарха Иоанникия в Черногории привел к столкновениям полиции с его участниками. Протестующие бросали камни и бутылки, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

Черногорские националисты расценивают назначение Белградом своего митрополита как попытку Сербской православной церкви расширить влияние в стране и в дальнейшем вернуть Черногорию под контроль Сербии.

“Мы стоим на баррикадах, потому что нам надоело, что Белград отрицает существование нашего суверенного народа и диктует нам, какие у нас есть религиозные права”, - сказала Reuters протестующая Анджела Иванович.

Протестующих поддерживает президент Черногории Мило Джуканович. Он призвал их сорвать инаугурацию Иоаники II на высший духовный пост и не допустить, чтобы он стал митрополитом Черногории. До выборов он инициировал закон, позволяющий государству претендовать на церковную собственность.

В субботу сотни протестующих установили баррикады, чтобы заблокировать дорогу к монастырю в городе Цетин, по которой новый митрополит Иоанникий должен был добираться до монастыря. В итоге его доставили на церемонию на вертолёте.

Просербский премьер-министр Здравко Кривокапич назвал протесты “террористическими актами”. В столице Подгорице тысячи людей собрались, чтобы наоборот приветствовать сербского патриарха.

По данным последней переписи населения, около трети черногорцев – 630 тысяч человек – идентифицируют себя как этнические сербы.

Черногория провозгласила себя независимой от Сербии страной в 2006 году, но ее церковь остается в ведении Сербской православной церкви.