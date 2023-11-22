Танки вместо вагонов. В чем отличие военной экономики от мирной

Российское издание Forbes со ссылкой на данные информационного агентства Rollingstock сообщает, что по результатам 2022 года Уралвагонзавод (УВЗ), одно из крупнейших промышленных предприятий страны, почти вдвое сократил производство вагонов – с 13 800 до 7200 единиц. В 2023 году тенденция не изменилась. За первые три квартала выпуск сократился еще на четверть – уже по сравнению с первыми тремя кварталами 2022 года – до 4400 вагонов.

Сейчас спрос на вагоны в России высок, и цены на них растут гораздо быстрее инфляции. Например, в сентябре, в кулуарах Восточного экономического форума, глава "Трансконтейнера" (а это крупнейший в России и СНГ оператор контейнерных перевозок) Виталий Евдокименко жаловался на дефицит железнодорожных платформ. В результате, даже несмотря на то что цена на них за первые восемь месяцев года выросла на треть, купить их непросто. Аналогичная ситуация с цистернами для перевозки нефти и нефтепродуктов, хопперами, которые перевозят зерно, полувагонами – их используют для перевозки насыпных грузов.

При этом недели не проходит, чтобы российские чиновники не рассказали об успешном восстановлении российской экономики после спада, вызванного международными санкциями. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, всякий раз повышая ключевую ставку, рассказывает о полной загрузке производственных мощностей, остром дефиците рабочей силы и неспособности промышленности производить больше для удовлетворения платежеспособного спроса.

Уралвагонзавод с начала войны увеличил выпуск бронетехники в четыре раза

Статистические данные – и по ВВП, и по промышленному производству – все эти оценки блестяще подтверждают. Более того, у Уралвагонзавода и с производственными, и с финансовыми показателями все в полном порядке. Предприятие без преувеличения можно назвать одним из локомотивов восстановительного роста. Но происходит это за счет выпуска военной продукции. По оценке первого заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, Уралвагонзавод, который входит в состав "Ростеха", с начала войны увеличил выпуск бронетехники в четыре раза.

Помимо производства и капитального ремонта танков Т-72 и Т-90 предприятие готовится по заказу Министерства обороны России начать выпуск танков Т-80, которые серийно выпускались в СССР с 1976 по 1978 год. При этом, по словам генерального директора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, производство придется запускать с нуля. Поэтому предприятию потребуются новые мощности и дополнительные рабочие руки. Которых, к слову, так не хватает сегодня в российской экономике.

А пока ведущие российские предприятия машиностроения наращивают выпуск танков, украинская армия получает от США и их союзников оружие, способное эти танки уничтожать. 20 ноября стало известно, что в новый пакет американской помощи Украине помимо прочего войдут противотанковые комплексы Javelin и AT-4. Так что до окончания войны заказами от министерства обороны Уралвагонзавод гарантированно обеспечен. Только успевай выполнять. Стоит ли удивляться, что до производства гражданской продукции руки не доходят.

Подобные вагоны уже когда-то делали, просто с советских времен их не производили

Впрочем, публикацию Forbes на предприятии зачем-то решили опровергнуть. Цифр, правда, никаких называть не стали. Но в сообщении пресс-службы говорится: "Сегодня мы можем уверенно говорить о поступательном росте производства "гражданки", которая представлена широкой линейкой продукции". Выпускают на Уралвагонзаводе и открытые платформы, на которых можно возить хоть лес, хоть металлоконструкции. Танки Министерству обороны поставляются на изготовленных тут же платформах.

Кроме того, в сообщении пресс-службы УВЗ упоминаются и крытые вагоны следующего поколения. Эта, как заявлялось, принципиально новая для предприятия продукция менее двух недель назад была представлена в телеграм-канале Уралвагонзавода. Однако снявшийся в ролике руководитель рабочей группы по разработке новых изделий Константин Чумаков не стал скрывать, что подобные вагоны уже когда-то делали, просто с советских времен их не производили. Перевозить в них можно, опять же, что угодно.

Но еще одна любопытная деталь в описании: "По требованию заказчика изделие укомплектовано несъемным оборудованием для установки спальных мест и ружейных зубчаток, оборудовано вентиляционными люками в боковых стенах, необходимыми для перевозки людей. Кроме того, вагон снабжен печными разделками для установки дополнительного теплового оборудования и помостами для их обслуживания".

Даже та продукция, которая формально числится гражданской, идет на военные нужды

Несложно догадаться, что заказчик, по требованию которого вагоны оборудованы ружейными зубчатками, – Министерство обороны. А сами вагоны "нового поколения" еще во второй половине XIX века по сути назывались "теплушками" и активно использовались до 50-х годов XX века для перевозки войск, а также заключенных и депортируемых.

Выходит, что даже та продукция, которая формально числится гражданской, идет на военные нужды, оплачивается Министерством обороны и не вносит никакого вклада в "мирную" экономику. Которая и создает то самое условное благосостояние, роста которого россияне ждут последнюю четверть века.