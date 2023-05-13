Жителей оккупированных районов Харьковской области призвали уехать

Российские власти оккупированных районов Харьковской области призвали местных жителей ради безопасности уехать в Россию.

Рекомендацию объяснили "участившимися обстрелами" со стороны украинской армии. Покинуть свои дома российские власти советуют "до установления благоприятных для жизни условий" в районах. Также они пообещали оказать помощь украинцам в обустройстве в России.

В марте 2023 года российские власти оккупированных районов Харьковской области сообщали, что под их контролем находится 29 населённых пунктов.

Ранее аналогичное решение приняли российские власти оккупированных частей Запорожской области. Они заявили, что "временно переместят" жителей 18 населённых пунктов, находящихся на линии фронта, вглубь области. Причиной также было названо усиление обстрелов со стороны Украины. Однако, по известной информации, усиления обстрелов нет.