Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина назвала атаку в Севастополе подготовкой к контрнаступлению

Пожар на нефтехранилище в аннексированном Севастополе, 29 апреля 2023 года

Атака на нефтехранилище в аннексированном Россией Севастополе – это элемент подготовки Киева к контрнаступлению. Об этом заявила представитель сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает УНИАН.

По словам Гуменюк, после пожара на нефтебазе у российских военных появилась высокая степень тревожности, они пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности сами покидают аннексированный Крым.

"Эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", — сказала представитель сил обороны.

Пожар на нефтехранилище в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе произошёл в субботу, 29 апреля. Сгорели четыре цистерны, никто не пострадал. Российский губернатор Севастополя сообщил, что резервуары атаковали два беспилотника. Один их них был сбит.

Украинская сторона вскоре после пожара заявила об уничтожении десяти резервуаров с топливом для Черноморского флота России. При этом Киев на себя ответственность за атаку не брал.

Президент Украины Владимир Зеленский в день атаки в Севастополе в разговоре с западной прессой в очередной раз подчеркнул, что в ходе контрнаступления ВСУ намерены вернуть контроль над потерянными территориями, а также над Крымом. В ответ российский глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил, что попытка Киева организовать наступление получит жёсткий отпор.

  • О подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его "контрнаступлением") речь идёт уже несколько месяцев. По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета. В Киеве заявляют, что не будут "раскрывать карты" и сообщать о сроках заранее.
  • Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG