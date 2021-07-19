На церемонии открытия Олимпиады в Токио не будет главного спонсора

Главный спонсор Олимпиады-2020 в Токио компания Toyota отказалась от присутствия своего руководства на церемонии открытия Игр.
"Основная причина этому – отсутствие зрителей", – заявила France-Presse официальный представитель компании Шиори Хашимото. В комментариях агентству она не подтвердила сообщения местных СМИ о том, что Toyota отменила телерекламу, связанную с Олимпиадой. "У нас никогда и не было планов транслировать ролики с целью продвижения состязаний", – подчеркнула представитель Toyota. Информацию приводит также агентство Reuters.
Ранее в понедельник операционный директор крупнейшего в мире автопроизводителя Юн Нагата заявил о проблемах с общественной поддержкой Игр в самой Японии. "Олимпиада становится событием, которое не встречает понимания по многим вопросам", – отметил Нагата.
Заявления были сделаны после регистрации новых случаев заражения коронавирусом, связанных с Олимпиадой.
Шесть спортсменов и два специалиста сборной Великобритании по легкой атлетике, которые 16 июля приехали в Токио, отправились на самоизоляцию после того как выяснилось, что они контактировали с заболевшим COVID-19.
19-го июля положительный результат на коронавирус показали тесты двух футболистов и видеоаналитика из команды ЮАР. Организаторы Олимпиады установили, что с ними общался двадцать один человек. Все они уже прибыли в Олимпийскую деревню и также находятся на изоляции, ежедневно сдавая ПЦР-тесты.
Положительный результат теста на COVID-19 получил и чешский волейболист. Сейчас решается вопрос о его участии в играх.
Ранее организаторы говорили о 62 случаях заражения, включая представителей СМИ, подрядчиков и другой персонал. Из них 22 человека приехали из-за границы.
Олимпиада в Токио, которую перенесли на год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии организаторы отказались от допуска зрителей. На открытии Игр в пятницу на этой неделе разрешено присутствовать лишь менее тысяче спортивных чиновников и VIP-гостей, включая спонсоров Игр.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обещает, что Олимпиада будет "безопасной". Но опросы свидетельствуют об общественном недоверии. Так, скептическую оценку высказали 68 процентов участников исследования газеты "Асахи".
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